Většina změn je především legislativního rázu, přesto jsou některé razantní. Mezi ně patří právě i vyšší poplatek za svoz odpadků. „Cena se zvyšuje o šestnáct korun měsíčně. Doteď platili lidé v Třebíči za osobu 648 korun za rok, od roku 2022 to bude nově 840 korun,“ vyčíslil starosta města Pavel Pacal.

Kolik platí za odpady ve městech na Vysočině



Havlíčkův Brod – 720 Kč osoba/rok

Jihlava – 680 Kč osoba/rok

Pelhřimov – 700 Kč osoba/rok

Třebíč – 648 Kč osoba/rok, od 2022 – 840 Kč osoba/rok

Žďár nad Sázavou – 580 Kč osoba/rok

Nově za odpady začnou platit i někteří vlastníci nemovitostí. Doposud za odpad platili jen lidé s trvalým pobytem. Vlastníci, kteří měli prázdnou nemovitost poplatek nemuseli hradit „Existují případy a není jich málo, kdy někdo vlastní například byt, který pronajímá. V bytě jsou nájemníci, kteří tam ale nemají nahlášený trvalý pobyt. Tudíž tam bydlí, produkují odpad, ale nikdo za ten odpad neplatí. Pokud nájemníci nebudou hlášeni trvalým pobytem, tak povinnost uhradit poplatek za odpad připadne majiteli nemovitosti,“ uvedl Pacal.

Město nebude zjišťovat, kolik lidí nemovitost obývá. „Máme to vyřešené tím, že poplatek připadne majiteli. Ten má několik možností. Buď poplatek zaplatí sám, nebo se domluví s nájemci a povolí jim přihlásit si tam trvalý pobyt. Dále má možnost novou výši poplatku přičíst do nájemného těm, kterým nemovitost pronajímá,“ nastínil starosta. Naopak od poplatku budou nově osvobozeni lidé dlouhodobě pobývající v zahraničí.

Kdo produkuje kolik odpadu

Radnice zvažovala i jiné možnosti, jak odpadové hospodářství řešit. Jednou z variant bylo i odstupňovaní výše poplatku podle toho, kolik kdo odpadu produkuje. Má to ale několik háčků. „Byla by to zásadní změna oproti systému, který fungoval doposud. Byly by potřeba jisté investice na to, abychom věděli jakým způsobem měřit reálné množství jednotlivých domácností. V lokalitách, kde převažuje zástavba rodinnými domy, si to dovedeme poměrně představit. Na sídlištích by to ale byl obrovský problém. Máte na celý dům jeden velký kontejner a nejste schopni zjistit kolik kdo odpadu generuje,“ sdělil místostarosta Pavel Janata.

Podle jeho slov by se musel změnit systém svozu odpadu, kdy by se odvážel od dveří bytů, aby bylo prokazatelné kdo kolik odpadků produkuje. „Situace je navíc komplikovaná i tím, že veškerý systém svozu a likvidace odpadu máme smluvně zajištěn svazkem obcí, čili bylo by to potřeba zavést ve spolupráci s ním a dodavatelskou firmou, která pro něj zajišťuje tuto záležitost. Je to tak rozsáhlá a náročná změna, že jsme se rozhodli k ní zatím nepřistupovat,“ dodal Janata.