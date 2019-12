„To znamená, že majitelé pejska, kteří jsou ve starobním důchodu, je jim méně než 65 let a dosud za psa platili sníženou cenu, budou mít stále stejnou cenu. Nechceme těmto chovatelům způsobit finanční potíže,“ vysvětlil starosta města Pavel Pacal.

V souvislosti s novelou zákona a úpravou vyhlášky o místním poplatku za psy odsouhlasilo zastupitelstvo města novou výši poplatků, která se nezměnila od roku 1997.

Kdo bydlí v paneláku, za prvního psa od ledna zaplatí místo současných 800 korun částku 1000 korun. Za každého dalšího psa je to místo 1200 korun částka 1500 korun. Pokud majitel žije v rodinném domě, zvyšuje se částka na 600 korun za prvního psa, za každého dalšího je to 900 korun.



V integrovaných obcích Třebíče lidé zaplatí 200 korun, za každého dalšího psa 300 korun. Úlevu dostanou lidé mladší 65 let, kteří pobírají starobní důchod a už letos vlastní psa. Zaplatí 200 korun, stejně jako starobní důchodci, jež zákon definuje od 65 let věku. Od poplatku jsou osvobozeni majitelé, kteří pobírají sirotčí důchod nebo jejichž pes je asistenční, má záchranářské zkoušky či slouží ke canisterapii. Stejně tak roční poplatek neplatí lidé, kteří si odebrali psa z třebíčského útulku.