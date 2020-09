Základní umělecká škola v Třebíči hledá nové členy do všech sborových oddělení.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

„Dodatečné přijímací řízení se koná v úterý 15. září od patnácti do sedmnácti hodin třiceti minut v budově základní umělecké školy v Soukupově ulici. Přijímací řízení je pro všechny děti se zájmem o zpěv od pěti do osmnácti let. „Výhodou tohoto dodatečného přijímacího řízení je, že se zájemci nemusí předem registrovat elektronickou přihláškou. Až po úspěšném absolvování přijímaček vyplní elektronickou přihlášku. Děti mají šanci získat jedinečné zážitky při návštěvě zajímavých míst v rámci výměnných koncertů a festivalů,“ řekla Helena Valová z třebíčské ZUŠ.