Jan Nahodil zásobuje Havlíčkovo řeznictví a uzenářství a od Havlíčků zároveň odebírá některé výrobky. Před několika dny se mu stalo, že ho při dovážce zboží zastavili městští strážníci. „Před zákazovou značkou jsem viděl hlídku městské policie. Zastavil jsem, abych si u značky přečetl dodatkovou tabulku. S přesvědčením, že mám důvod jet dál, jsem pokračoval. Přece bych policistům takto nevjel přímo do náručí,“ popisuje Nahodil.

Strážníci ho ale okamžitě zastavili. „Řekl jsem jim, aby si to ověřili přímo u Havlíčků. Bylo to asi padesát metrů. To ale neudělali. Místo toho mi řekli, že zaplatím pokutu. To jsem ale odmítl a požádal o řešení případu ve správním řízení. To už mi z řeznictví začali nosit bedny s těžkým uzeným masem. Požádal jsem aspoň strážníka, zda mohu popojet k prodejně, aby dámy z řeznictví netahaly bedny tak daleko,“ líčí Nahodil. „Hlídka tedy viděla, že skutečně šlo o velkoobchodní dodávku zboží, nikoli o bezdůvodný vjezd do zákazu vjezdu,“ doplňuje Jan Nahodil.

Mažoretky svým vystoupením okouzlily Třebíč. Podívejte se na jejich show

Ten je přesvědčený, že správní řízení vyhraje, navíc přichází s možností řešení. „Navrhoval jsem to už před mnoha lety tehdejšímu starostovi Miloši Maškovi. Ve Spojených státech jsem u každého parkovacího místa viděl parkovací hodiny. Člověk tam hodí čtvrťák, dá mu to deset minut, on si vše rychle vyřídí, a pak na hodinách naskočí červené pole. Tím je jasné, že to auto tam parkuje neoprávněně,“ uvádí Nahodil.

To by se líbilo Haně Kundelové, která na náměstí provozuje bistro Obývák a kavárnu Vzpomínka. „Máme s manželem taky zcestováno, viděli jsme to a jeví se mi to jako nejlepší řešení. Když si u nás ve Vzpomínce zákazníci objednají zákusky, také se pro ně kvůli tomu zákazu nedostanou. Musíme jim je dovézt, nebo je musí tahat daleko. Takhle by to bylo mnohem snazší,“ souhlasí Kundelová.

Moravské Budějovice mají nového starostu. Je jím Martin Ferdan

Ta podotýká, že i ona sama má někdy problém vjet ke svým provozovnám. „I strážníci jsou lidé a i u nich je to člověk od člověka. Ale rozhodně to není na nějaké dlouhé stání. U Obýváku na horní straně náměstí takový problém není, horší je to na dolní straně u Vzpomínky. Dělám to tak, že zavolám do kavárny, holky si to ode mě rychle vezmou a já odjíždím,“ vysvětluje Kundelová, která podotýká, že byť se náměstí otevřelo, zákazníci se v plné míře nevrátili. „Bude asi ještě dlouho trvat, než dojdou v takových počtech jako před jeho uzavřením.“

Městskou policii má v kompetenci místostarosta Miloš Hrůza. Ten o problému Jana Nahodila ví. „V pondělí to budeme řešit na poradě vedení. Nebráním se ale osobnímu setkání, rád si toho pána vyslechnu. Na poradě to pak probereme a zkusíme najít nějaké možnosti,“ komentuje Hrůza případ s tím, že více se k němu bude moct vyjádřit až příští týden.