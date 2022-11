Právní bitva po tragédii v Pivovaru Heřman ve Vladislavi pokračuje

Baseballisté Třebíč Nuclears na novém stadionu začali hrát v roce 2011. Tehdy patřil k nejmodernějším v Evropě. Přesto měl drobné mouchy. „Když jsme ho v roce 2010 stavěli, neměli jsme dostatek financí na dvoupodlažní budovu tak, jak se s ní počítalo v projektu. Teď jsme se k tomuto záměru vrátili,“ vysvětluje předseda klubu Jan Urbánek.

V nadstavěné části budou šatny. „Nyní máme v celém areálu jen dvě. V klubu přitom hrají týmy od přípravky po muže. Celkem je tedy potřeba skoro deset šaten. Přímo v přístavbě bude pět šaten, k tomu je tu stávající šatna mužů a pro hosty. Další šatna je na malém multifunkčním hřišti a ještě jedna je v hale. Tím bude počet dostatečný i při pořádání turnajů,“ doplnil Urbánek s tím, že v úrovni prvního patra vyroste ochoz a do nově postavených šaten se tak bude vcházet zvenku.

Baseballový stadion Na Hvězdě



Začal se stavět v roce 2010, baseballisté předtím hráli v Třebíči u Zámiše.



Okolo stadionu vznikla i dráha pro inline bruslaře, malý skate-park, dětské a workoutové hřiště.



V roce 2016 klub otevřel malé baseballové hřiště pro mládež.



V roce 2018 klub otevřel tréninkovou halu.



V roce 2020 klub otevřel další malé baseballové hřiště pro mládež, pod kterým je i ledařské zařízení. V zimě tedy slouží jako tréninková ledová plocha pro hokejisty, krasobruslařky a veřejnost.

Budova se rozšíří i do délky, čímž vznikne dostatečný prostor pro sportovní materiál. Nejviditelnější novinka však nebude v zázemí areálu, ale kolem něj. „Dodavatelská firma nám tu v prosinci namontuje pětadvacet metrů vysoké stožáry. Bude jich osm, každý s pěti moderními LED lampami. Firma garantuje, že v prostoru zástavby nebude světelný smog,“ dodal předseda.

Třebíč bude příští rok jedním ze čtyř měst v České republice, která budou hostit baseballové mistrovství Evropy mužů do třiadvaceti let. Spolu s baseballisty do Třebíče zamíří i jejich rodiny a fanoušci.

„Proto nás těší, že ve městě máme sportoviště takových parametrů. Tato jeho dostavba je vlastně konečnou verzí stadionu, tímto již dospěl do své předpokládané podoby. Jsem rád, že jsou v klubu lidé, kteří na stavbu dokážou sehnat peníze, tím stadion zkvalitnit a přilákat sem takové sportovní svátky,“ uvedl k novinkám Na Hvězdě starosta Třebíče Pavel Pacal.

Stadion sice patří městu, jeho dotace na současnou modernizaci ale nebyla nejvyšší ze všech. Vedení klubu se na podařilo sehnat skoro třináct milionů korun z Národní sportovní agentury (NSA), k této částce město přidalo necelou polovinu, přes tři miliony dal kraj.

Radniční opozice má ale k tomuto financování přesto výhrady. „Nemám nic proti baseballu. Ale peníze by se měly rozdělovat spravedlivě. Baseballový klub, ale třeba i fotbalová škola či oddíl thajského boxu mají blízko k vedení města. A například sportovci z třebíčského Spartaku také mají úspěchy, ale peníze na atletický tunel od města nedostali,“ připomněl lídr opozice Jaromír Barák problém z tohoto roku, kdy třebíčští atleti chystali projekt za dvaačtyřicet milionů korun. NSA jim měla přispět devětadvaceti, město a kraj po šesti. Cena ale vzrostla na šedesát milionů a z projektu zatím sešlo.

Modernizace



Oficiální název: Modernizace areálu Na Hvězdě - Nadstavba a přístavba zázemí, LED osvětlení.



Klub sehnal dotaci přes NSA ve výši 12,8 mil. Kč, zbytek zdrojů doplnilo město ve výši 6,6 mil. a Kraj Vysočina ve výši 3,8 mil. Kč.