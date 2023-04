/ROZHOVOR/ Česká pošta oznámila zrušení asi tří set poboček po celé republice. Mezi nimi jsou i dvě v Třebíči. Třebíčský starosta Pavel Pacal se tu zprávu dozvěděl z médií. „Rozhodně tu zprávu nevítáme a budeme chtít po České poště schůzku, aby nám její zástupci řekli, jak budou poštovní služby zajišťovat do budoucna,“ říká Pacal.

Starosta Třebíče Pavel Pacal. | Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

Co říkáte na to, že Česká pošta v Třebíči zruší pobočky Demlova a Marie Majerové?

Tu zprávu mám zatím jen z médií. Oficiální dopis jsme nedostali, byť máme informaci, že je snad už na cestě. Jako město ale rozhodně žádné rušení poboček nevítáme. Budeme po České poště chtít vysvětlení, jak zajistí služby pro obyvatele Třebíče. Až nám tedy přijde písemné vyjádření, hodláme požádat Českou poštu o schůzku.

Lidé, kteří chodí na poštu v Demlově ulici i v ulici Marie Majerové, budou nyní muset docházet na hlavní poštu v centru. Ta není bezbariérová, nedá se před ní ani zaparkovat. Nebylo by podle vás lepší, kdyby Česká pošta zrušila tuto poštu než tyto menší?

Přesně takové otázky budeme mít na vedení České pošty. Budeme chtít, aby nám její vedení popsalo důvody a hlavně, aby nám popsalo představu, jak budou ty služby zajištěny. Jak popisujete sám, stav hlavní pošty není takový, aby odpovídal službám 21. století. Zkrátka budeme chtít znát informace, jak to bude do budoucna.

Budete se snažit to rozhodnutí zvrátit?

V naší moci to není. My neovládáme Českou poštu. Je to služba, kterou zajišťuje stát. A ten by měl jasně definovat pravidla, jakými bude tato služba zajištěná v odpovídajících podmínkách. Je pravda, že počet návštěvníků pošty klesá. To ale není naše záležitost. Je to záležitostí České pošty. Nejdůležitější je, aby byly zajištěné služby pro obyvatele tak, jak to definuje zákon.

Vy bydlíte ve čtvrti Horka-Domky, máte nejblíže tedy právě pobočku v Demlově ulici. Využíváte ji?

Zhruba jednou za tři měsíce. Takže i já musím konstatovat, že pošta není v této době využívaná tak jako v minulosti. Jedná se ale o trend, který je tu v posledních několika letech, možná i desítkách let. A Česká pošta se na něj měla nějak připravit. Měla jasně definovat služby – třeba se na ně dívat modelem Rakouska, Německa či Británie. Tam se oddělují služby, které jsou poskytovány veřejnosti, tedy z hlediska listovních zásilek a dalších náležitostí směrem ke státu, jako je třeba vyplácení důchodů. A to je oddělené od věcí, které lze částečně nazvat komerčními. To jsou třeba balíkové služby. Je to ale úkol státu, který měl být vyřešen dávno. Bohužel to došlo do stavu, v jakém to je.

Pobočka Demlova se nachází v jižní části Třebíče, kde za několik let vyrostou další bytové domy. Bude to od vás také argument, že třeba tato pobočka by se kvůli tomu měla zachovat? Bude tam přece potenciál více klientů.

Je otázka, jestli to takto funguje. Tedy zda ten potenciál je skutečně takový. Větší množství obyvatel automaticky neznamená větší využívání pošty. Ta musí být atraktivní a musí poskytovat služby, které občané budou využívat. Jak jsem již říkal – stát ze zákona definuje nějakou oblast služeb, kterou po České poště chce. A ta musí být definovaná tak, aby odpovídala 21. století.