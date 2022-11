Jedná se o takzvaný Baileyho most. Vojáci za druhé světové války pomocí něj překonávali vodní toky. V případě potřeby unesl i tank. Při dlouhodobém zatížení se však opotřebovává. „Také tam často jezdívám. Je ale fakt, že v poslední době tam aut jezdilo čím dál víc. A skoro pokaždé jsem tam potkal nějakou dodávku, nebo dokonce náklaďák. Přitom přes most nemůžou jezdit žádná auta nad dvě tuny. Policii jsem tam ale viděl jen málokdy,“ popsal své zkušenosti s jízdou přes Poušov Milan Sýkora.

Uzavřou most v Poušově: je v havarijním stavu, podívejte se

Přes most denně projede přes tři tisíce aut. V Třebíči se lze pomocí něj vyhnout přetíženému centru při jízdě ze západní části města na severní. Podle radnice ale nebylo možné uhlídat, aby tudy jezdila jen osobní auta. „Policie by tam musela hlídat čtyřiadvacet hodin denně, což je nereálné. Město je velké, takže strážníci tam zajeli třeba jednou dvakrát za směnu. Náš odbor dopravy nyní jednal s dopravními policisty, jak průjezd zredukovat. Ale prý to nelze omezit prostorově. Není možné tam dát třeba nějaký podjezdový mostek, který by tam nepustil vyšší auta,“ vysvětlila mluvčí města Irini Martakidisová s tím, že město nyní hledá další cesty. „Až přijede statik a posoudí stav mostu, uvidíme, co by se dalo udělat dál,“ dodala.

Třebíčská Cukrárna V Uličce končí v Kotlářské ulici. Podívejte, co s ní bude dál

Opoziční lídr Jaromír Barák vidí příčinu také ve velkém množství aut. Zároveň ale upozornil, že místo Baileyho mostu zde měl už před lety stát nový. „Je to už dobrých deset let, co se dělal nový betonový mostek přes nedaleký náhon u rybářských sádek. S tím se měl udělat i nový most přes řeku. Jenže k tomu tehdy nedošlo a most se jenom opravil. Pokud je objížďka naplánovaná pouze do poloviny ledna, znamená to zase jen výměnu té výdřevy. Celkově je to průšvih, který se měl řešit už dávno,“ kritizoval Barák.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Z poušovského Baileyho mostu nechalo město nyní odstranit výdřevu. Je tedy nepřístupný i pro pěší a cyklisty, kteří si teď cestu prodlouží přes přilehlou zahrádkářskou kolonii. „Doufám, že most projde statickými zkouškami. Když ne, pochopím to, ale věřím tomu, že se pak jeho konstrukce zachová. Stejný most mají i ve Znojmě. Tam letos dokončili jeho citlivou rekonstrukci a most slouží dál veřejnosti,“ uvedl třebíčský badatel Zdeněk Prukner, který se oběma Baileyho mosty v Třebíči dlouhodobě zabývá. Tím druhým je most na nedaleké Polance – přes něj však auta nejezdí. „Ten poušovský je v původním stavu a nebyl by problém ho dnes rozdělat a zase někde složit. Most na Polance je už posvařovaný a zpevněný,“ dodal Prukner.

Baileyho most

Do poválečného Československa se díky organizaci UNRRA dostalo více než 12 tisíc tun těchto mostů, nyní jich slouží přes dvacet.

Kdy přesně se objevily v Třebíči, není jasné. Most na Polance vznikl asi v roce 1947, poušovský most nejspíše později.

Jedná se o prefabrikovanou konstrukci. Každý díl váží asi čtvrt tuny, díky čemuž vojáci mohli jednotlivé díly zvedat ručně.

Konstrukci vynalezl v roce 1942 zaměstnanec britského ministerstva války Donald Coleman Bailey (1901–1985).