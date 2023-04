/FOTOGALERIE/ Zatím bezejmenný parčík u Starého hřbitova v Třebíči, který spojuje Ruskou a Sokolskou ulici, bude mít název. Ponese jméno třebíčského patriota a čestného občana města Františka Veselého. Toho Třebíčané znali jako emeritního primáře neurologického oddělení tamní nemocnice.

Primář František Veselý při přebírání čestného občanství v roce 2009. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Podle místostarosty Pavla Janaty se o možnosti pojmenovat nějaké prostranství po Františku Veselém přemýšlelo již delší dobu. V úvahu připadaly některé připravované ulice, nakonec padla volba na park ve staré zástavbě. „Už se k tomu schylovalo před několika lety. Zároveň se ale objevil požadavek, aby se v parku vybudovalo veřejné osvětlení. To tam chybělo, a když se tam šlo za tmy, bylo to až nepříjemné. Proto jsme se rozhodli nejdříve vybudovat veřejné osvětlení, což se povedlo v loňském roce. A teď tedy na řadu přichází pojmenování tohoto prostoru jako Park doktora Františka Veselého,“ uvedl Janata s tím, že vše ještě musí schválit zastupitelstvo. To ale v takových případech hlasuje jednomyslně.

František Veselý se narodil v Třebíči v roce 1925. V červnu 2009 se stal čestným občanem města. Zastupitelé mu tento titul udělili za jeho celoživotní práci v oblasti kultury a historie a zejména za jeho úsilí zachránit židovský hřbitov. František Veselý, který zemřel před deseti lety v roce 2013, měl značný podíl na tom, že se hřbitov spolu se židovskou čtvrtí a bazilikou svatého Prokopa dostal v roce 2003 na seznam UNESCO.

Po Františku Veselém zůstal také rozsáhlý fotografický archiv, ve kterém zaznamenal měnící se Třebíč. Těchto fotografií jsou tisíce. Některé z nich si můžete prohlédnout ve fotogalerii u článku.