Třebíčský Okáček je tu už třicet let, jeho někdejší členky už jsou učitelkami

/VIDEO/ Velkou tradici má v Třebíči pěvecký soubor při Mateřské škole Duha. Jmenuje se Okáček a zpívají v něm výhradně děti z této školky. Co se naučily, předvedly dnes rodičům na besídce před knihovnou v Modřínové ulici. Soubor od prvopočátků vede Ladislava Zoňová. „Kdysi dávno jsme v souboru měly jen samé holky. A zpívaly jsme Já jsem děvče okaté, šatečky mám strakaté. Od té doby jsme Okáčci. Ale to už je třicet let. Ty holky, které to tenkrát zpívaly, už jsou také učitelky,“ prozradila s úsměvem vedoucí souboru

Soubor Okáček působí na třebíčské MŠ Duha | Video: Milan Krčmář