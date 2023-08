Jak vypadal třebíčský noční průvod před dvaceti lety? Podívejte se

/FOTOGALERIE/ Když Třebíč před dvaceti lety, v srpnu 2003, slavila svůj vstup na Seznam světového kulturního dědictví Unesco, uspořádala na tu dobu několik nevídaných akcí. První středověké slavnosti se ve městě sice konaly již o dva roky dříve u příležitosti devíti set let od vzniku benediktinského kláštera, co do rozsahu však byly ty v roce 2003 mnohem rozsáhlejší.

Noční průvod v roce 2003 u příležitosti oslav zápisu Třebíče na Seznam Unesco | Foto: Deník/Milan Krčmář