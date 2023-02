Výstava s názvem Klid v neklidu začala 8. února slavnostní vernisáží. „Zračí se v ní poslední bouřlivé čtyři roky. Začalo to kůrovcem, jehož kalamita zasáhla zejména nás na Vysočině. Potom přišel covid, to byla rána skoro boží. A pak následovalo to absurdní divadlo z východu, které doléhá dodnes na nás všechny,“ představil autor hlavní myšlenku výstavy. Ta potrvá do 19. března.