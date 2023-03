Loni běžel kvůli nemocným dětem z Třebíče až na Sněžku – a Deník byl jedním z hlavních mediálních partnerů, kterou celý běh sledoval. Letos si třebíčský běžec Jakub Benda stanovil ještě odvážnější cíl. Dnes představil plán tzv. everestingu – tedy zdolání nejméně 8848 výškových metrů. Chce tak opět upozornit na děti se svalovou dystrofií. Jedním typem tohoto velmi vzácného onemocnění, Duchennovou svalovou dystrofií, trpí i Bendův syn Filip.

Jakub Benda z Třebíče se chystá na tzv. everesting. Opět tak podpoří děti se svalovou dystrofií. Akce potrvá po celý jeden víkend. | Video: Šimon Benda

Benda poběží o víkendu 10. a 11. června. Stejně jako loni nese akce název Za ty, co nemůžou. Tedy běh za děti, které jsou odkázané na vozík. „Vše se tentokrát bude odehrávat v Třebíči. Start bude v Libušině údolí kousek od té nové velké kovové skluzavky. Cíl je u kapličky na Kostelíčku. Dvanáct a půl výstupu dělá výškový kilometr,“ popsal třebíčský sportovec. Aby tedy splnil podmínky everestingu, musí vyjít ke kapličce více než stokrát.

Jakub Benda už na podobné trase trénoval pro extrémní závody Beskydská sedmička. „V Třebíči ale everesting ještě nikdo nezkoušel. Dalo by se to zvládnout za čtyřiadvacet hodin, ale chci to přizpůsobit i lidem, kteří se třeba také zúčastní. Takže vystartuji v sobotu v osm ráno a skončíme někdy v neděli odpoledne. Já spát nebudu, budu chodit i přes noc. Maximálně si vždy na několik minut odpočinu, občerstvím se a půjdu znovu. Stejným způsobem jsem šel i Beskydskou sedmičku,“ uvedl běžec.

Pro nemocné děti: z Třebíče vyběhl Jakub na Sněžku, film o tom sklidil aplaus

Ten plánuje, že celou akci přizpůsobí všem zájemcům. „Chceme připravit program pro děti i dospělé. Děti třeba budou mít i nějakou zvláštní trasu s několika zastaveními a úkoly. Za výstup pak dostanou odměnu. Budu rád, když mě pořád bude někdo doprovázet. Nechci proto nijak spěchat, aby si to užili všichni. Proto chceme celou akci roztáhnout až do nedělního odpoledne. Hlavně když se o té nemoci a organizaci Parent Project dozví co nejvíce lidí,“ sdělil Benda.

Parent Project je organizace, která sdružuje rodiče dětí se svalovou dystrofií. „Také mám syna s Duchennovou svalovou dystrofií. Shodou okolností se jmenuje také Filip, stejně jako Jakubův syn. To, jak se Jakub rozhodl upozorňovat na děti s touto nemocí, je obdivuhodné,“ neskrýval své dojetí místopředseda Parent Projectu René Břečťan, který se představení nového Bendova projektu také zúčastnil.

Ve tři ráno Jakub Benda vyběhl z Třebíče na Sněžku. Pro nemocné

Podobně mluví i Břečťanova kolegyně z Parent Projectu Lucie Mühlpachrová. „Náš spolek sdružuje více než 150 členů s Duchennovou svalovou dystrofií a dalšími vzácnými diagnózami. Takže o nich vědělo jen jejich okolí, té problematice se věnovalo pár stovek lidí. Po Jakubově běhu na Sněžku to najednou byly tisíce. Jeho nadšení chápu jako ohromnou příležitost, jak na tuto velice vzácnou nemoc upozornit veřejnost,“ zamyslela se Mühlpachrová.

Everesting není ale nejbližší sportovní akcí, které se Jakub Benda zúčastní. „Prvního dubna poběžím půlmaraton v Praze. A to i s Filípkem, kterého povezu ve sportovním kočárku pro handicapované děti. A až doběhnu, výrobce Filípkovi ten kočárek daruje. Večer pak bude v Praze promítání dokumentu mého bratra Šimona o tom, jak jsem běžel z Třebíče na Sněžku,“ uvedl třebíčský běžec.