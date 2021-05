Ekotechnické centrum po dlouhých 143 dnech znovu otevírá dveře návštěvníkům. Netradiční muzeum zatím čeká omezený provoz.

Ekotechnické centrum Alternátor | Foto: Archiv

„Dočasně nebudou možné komentované programy na projekční kouli, dolaďují se i další detaily, na které budou návštěvníci při vstupu upozorněni pracovníky Alternátoru. Během května uvedeme i novou výstavu o Janu Antonínu Baťovi,“ nastínil mluvčí Alternátoru Milan Krčmář. Ekotechnické centrum mohou lidé navštívit ve všedních dnech od osmi do šestnácti hodin, v sobotu od desíti do sedmnácti hodin a v neděli od deseti hodin do půl třetí. Lidé musí ve vnitřních prostorách nosit respirátory či roušky.