Třebíčsko zaplaví nové odpadní kontejnery na kovové obaly

Třebíčsko – Třídění odpadů v domácnostech je kompletní. Kontejnerová stání v obcích na Třebíčsku postupně doplňují nové světle šedé kontejnery určené pro sběr tříděného kovu.

Hlavním cílem projektu je rozšířit množství odpadů, které se dají znovu využít k recyklaci a nemusí skončit na skládce odpadů.

Ročně by kontejnerový sběr kovů měl přinést až čtyřicet dva tun kovů. „Kontejnery budou po celém okrese v obcích, které jsou ve Svazku obcí pro komunální služby,“ komentoval jednatel společnosti Esko-T Pavel Gregor.

Nové kontejnery již mohou využívat občané z Moravskobudějovicka. „Pan Kuchta už je tam stihl rozvést. Mají tam zvonové kontejnery se spodním výsypem, je to zavedený tvar té oblasti,“ řekl Gregor.

V Třebíči kontejnery přibydou na celkem dvaceti stanovištích. Nové odkladiště pro kovové obaly najdou obyvatelé v ulici Kubišova, Demlova, Kpt. Jaroše, Za Rybníkem, v Jindřichově, Na Svahu, v Riegrově, Jelínkově, J. Haška, Gen. Svobody, Novodvorské, Modřínově, Na Kopcích, Spojenců, U barborky, v Ruské, Myslbekově, U Obůrky a na Karlově a Dělnickém náměstí.

Objevit by se tam měly do konce měsíce. „Teprve v minulém týdnu jsme je dostali od výrobce, takže je momentálně budeme olepovat samolepkami a čárovými kódy kvůli evidenci a poté je postupně umístíme. Celkově by to mělo trvat asi čtrnáct dní až tři týdny, než všechny kontejnery budou na novém místě. Dohromady máme připravených sto sedmdesát kontejnerů, tvaru klasické stolitrové nádoby s označením na kovové obaly,“ sdělil Gregor.

Do kontejnerů tak mohou obyvatelé odkládat plechovky od nápojů a potravin, dále nádoby od kosmetiky a ostatní kovové předměty jakými jsou například kovová víčka nebo nádobí. Naopak do kontejnerů nepatří obaly znečištěné chemickými látkami (například obaly od barev, benzínů nebo motorových olejů), nevyprázdněné kovové obaly, baterie, nádobky od sprejů nebo elektrospotřebiče. Kovové obaly od nebezpečných látek a sprejů bude možné i nadále odevzdat ve sběrném dvoře. Zároveň je tam možné odevzdávat i ostatní kovové obaly.