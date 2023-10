Desítky let tam zpracovávali dřevo. Nyní v této části Okříšek směrem na Přibyslavice chystají výstavbu rodinných domků a bytový dům. „Majitel dřevařské firmy Métis, která tam sídlí, nám areál nabídl. Společně se soukromým investorem tam plánujeme výstavbu dvou desítek rodinných domů. A bývalou halu chceme přestavět na bytový dům,“ sdělil okříšský starosta Zdeněk Ryšavý.

V Okříškách se v přípravě tohoto projektu posunuli dál v polovině září, kdy zastupitelstvo odhlasovalo změnu územního plánu. Ten počítá i s rozšířením obytné zóny Za Tratí.

Nové byty a rodinné domy se staví také v nedaleké Třebíči. Rozrůstá se hlavně sídliště Na Kopcích ve východní části města. „Náš bytový komplex na Modřínové ulici budou tvořit dva pětipatrové bytové domy, se společným příjezdem do garáží v podzemí každého z domů,“ popsal jeden z projektů Josef Netík, ředitel firmy S. O. K. real.

Výstavba první budovy, v níž bude třicet bytů, už běží. Začala letos v červenci, do třiceti měsíců by měl být dům hotový. Druhý dům s šestadvaceti byty začne firma stavět s ročním odstupem. „ O formě prodeje bytů tohoto projektu rozhodneme na přelomu roku 2023/2024. Byty budou vzdušné, světlé, s balkony nebo terasami, od 1+kk s výměrou 34 metrů čtverečních až po 4+kk s výměrou 110 metrů čtverečních,“ doplnil Netík, jehož společnost v lokalitě za pětadvacet let postavila už přes tři sta bytů zejména pro různé odběratele.

Domy s osmdesáti byty

Poblíž vzniknou i další dva domy s osmdesáti byty, svůj bytový dům tu dokončuje i město. V jeho budově bude pětadvacet sociálních a startovacích bytových jednotek. A Na Kopcích může zůstat i ten, kdo by dával přednost rodinnému bydlení. „V ulici Mjr. Krátkého stavíme osmnáct řadových rodinných domů, jejichž předání klientům plánujeme na září příštího roku. Jde o pátou etapu tohoto projektu, přičemž přibližně polovina domů z této etapy již našla své budoucí majitele,“ uvedl Miroslav Mikyska ze společnosti Bydlení Na Kopcích s tím, že zákazník dostane dům jako holostavbu. „Tedy jako hrubou stavbu včetně oken, dveří, garážových vrat, zateplení a fasádní úpravy a zpevněných ploch před domem. Prázdné vnitřky domů si budoucí majitelé mohou přetvořit na bydlení přesně podle svých představ. Zároveň tak mohou ušetřit nemalé peníze při dostavbě například dostavbou svépomocí. Na Kopcích jsme takto postavili už čtyřiačtyřicet domů a tento koncept se velmi osvědčil,“ vysvětlil.

Zajímavé developerské projekty v Třebíči:

Řadové domy, ul. Mjr. Krátkého (18 domů, předání klientům do konce září 2024, dalších 11 domů se chystá – https://nakopcich.cz/)

Bytové domy S. O. K., ul. Modřínová (2 domy, celkem 56 bytů, byty v prvním domě k předání na konci roku 2025)

Bytový dům města Třebíč, ul. Modřínová (25 startovacích a sociálních bytů, dokončení na konci října 2023)

Pasivní bytový dům, ul. Modřínová (I. etapa 48 bytů, II. etapa 41 bytů, https://bytymodrinova.cz)

Bytový dům Nová Borovina, ul. Okružní (33 bytů, v září 2023 rezervována polovina, https://www.nova-borovina.cz)

Bytový dům Gočárka, ul. Sušilova (II. etapa, v září 2023 dostupné čtyři byty, https://www.gocarka.cz/byty-etapa-2/)

Nová čtvrť bytových a rodinných domů mezi poliklinikou Vltavínská a baseballovým stadionem (45 řadovek a 200 bytů, první pozemky pro RD se zřejmě budou prodávat na přelomu letošního a příštího roku).

Ceny domů jsou většinou stanovené na zhruba šest milionů korun. Součástí prodeje je i pozemek se zahradou a přípojky inženýrských sítí. „Celá tato lokalita je navíc již napojena na systém dálkového vytápění společnosti TTS. V rámci dodávky je klientům proto zdarma nejen zhotovena přípojka teplovodu až do domu, ale klient obdrží i samotnou domovní předávací stanici,“ doplnil Mikyska.

Mapy

Mjr. Krátkého

Lokalita, kde budou stát bytovky S.O.K. a města Třebíč

Lokalita chystané zástavby v Okříškách

Byty se staví i na druhé straně města, v Borovině. Například v budově bývalé školy na Okružní ulici. Tam se ceny bytů aktuálně pohybují od čtyř do více než devíti milionů korun. „Jsou to pálky, ale levněji snad ani nový byt v téhle době koupit nelze. Na druhou stranu je aspoň fajn, že je na výběr,“ zamyslel se Třebíčan Ondřej Stárek.