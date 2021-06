Podle informací ministerstva zdravotnictví nebyly ve zmíněných sedmi okresech, kam patří Beroun, Cheb, Chrudim, Jeseník, Plzeň-sever, Trutnov a právě i Třebíč, za posledních sedm dní odhaleny nové případy.

Na Třebíčsku mají nulu dokonce už od 12. června. „Tady těžko můžeme říct, že v Třebíči je víc oočkovaných lidí, nebo, že onemocnění prodělalo víc lidí. Tam tu příčinu nenajdeme. Kdyby v sousedním okrese byla incidence třeba sto a v Třebíči by byla nula, tak pak by se to dalo zvažovat, ale ona je teď strašně nizoučká všude,“ poznamenal Jiří Kos.

V porovnání naopak necelé dvě desítky okresů mají sedmidenní průměr v dvojciferných hodnotách. Na chvostu tabulky by se nacházel Český Krumlov, kde je sedmidenní průměr na sto tisíc lidí jednatřicet. Příbram jich hlásí osmnáct, Praha sedmnáct, Strakonice šestnáct, Ostrava-město a Praha-východ shodně patnáct.

Celorepublikový sedmidenní průměr nových potvrzených případů nákazy koronavirem na sto tisíc obyvatel aktuálně klesl na sedm.