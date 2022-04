Úsek mezi Trnavou a Rudíkovem je mezi řidiči opravdu pověstný. Každý den tudy jezdí například Lucie Málková. „Je to jediné místo, které je na celém úseku mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, potažmo dálnicí, opravdu špatné. Kdyby se to konečně vyřešilo, bylo by to fajn. Ale pokud vím, pořád tam jsou nějaké majetkové problémy,“ uvedla mladá Třebíčanka.