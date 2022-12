Nyní ale na Karlově náměstí od 9. do 22. prosince opět bude vonět punč a purpura, lidé si tu budou moci také nakoupit drobné dárky. „Těším se i na kulturní program, na ten se přijdu podívat i s vnoučaty. Bude přece jen lepší sledovat ho na náměstí než třeba u svatomartinského kostela. Tam to nemělo takovou atmosféru,“ podotýká Jiřina Sedláková.

Nejen její vnoučata, ale i další děti jistě ocení velkou novinku letošních vánočních trhů. „Bude jí historický vánoční kolotoč starý šedesát let. Kromě toho pro děti připravíme i vánoční dílničky. Ty budou v Malovaném domě a Touristpointu. A také ukázky řemesel, jako je třeba drátkování, dřevařství a košíkářství,“ sděluje ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč (MKS) Nikola Černá.

Po loňském úspěchu bude oblíbený ohňostroj v Třebíči opět na Strážné hoře

Jednou z těch, kdo bude na trzích prodávat své zboží, bude Andrea Ondráčková. Její nepřehlédnutelný Caravan bar s horkými nápoji si Třebíčané dobře pamatují. Město má ale nový manuál tvorby veřejných prostranství, do kterého karavan Andrey Ondráčkové nespadá. „Letos tedy budeme ve stejném stánku jako všichni ostatní. Nevadí nám to, lidé si nás určitě i tak najdou. Zase budeme prodávat svařák a různé druhy punčů. Od toho běžného přes dětský až po moravský, což je naše vlastní receptura. Na vánoční trhy se moc těšíme, atmosféra nasvíceného náměstí je prostě nenapodobitelná. Všechna ta světýlka a hudba, to jindy v roce prostě nezažijete,“ neskrývá své pocity Ondráčková.

Na trhy se těší i moderátor Drahoslav Menčík. I on oceňuje, že se akce vrátí na Karlovo náměstí. „Všechny pořady, které jsem tu po otevření náměstí moderoval, byly skvělé. Začínali jsme tanečním rekordem v říjnu. Tehdy se ukázalo, že lidé mají chuť sem chodit poté, co bylo vše kvůli covidu omezené. Pro mě bylo až dojemné vidět z pódia ty davy lidí, kteří se chtějí bavit. Pak bylo hezké první Dýňobraní, potom příjezd svatého Martina, kdy přišlo tolik lidí, že kolabovala doprava. Od Vánoc si slibuji totéž. Lidé zkrátka budou naladění přijít, a tak věřím, že se jim trhy budou líbit,“ myslí si Menčík.

V ostatních městech na Třebíčsku se vícedenní vánoční trhy nekonají. Jednodenní trhy pořádá Náměšť nad Oslavou (10. prosince). V Hrotovicích a Jemnici již trhy byly.

Vánoční trhy v Třebíči:



- Pořádá je MKS Třebíč.



- Konat se budou na Karlově náměstí od 9. do 22. prosince.



- Zpestřením programu budou ukázky tradičních řemesel.



- Pro děti zde letos bude vánoční kolotoč.



- Trhy se budou odehrávat pod vánočním stromem, u nějž je i velký betlém. Do něj letos přibyla figura oslíka v životní velikosti.