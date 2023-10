Stačí se během dne projít v širším centru Třebíče a člověk hned vidí, že zdejší ulice slouží jako bezplatné parkoviště . Na problémy poukazují například lidé ze čtvrti Horka-Domky, zejména z ulic v blízkosti železniční trati. „Je to opravdu problém. Zvláště v pondělí a ve středu, kdy jsou na úřadech dlouhé dny, tady parkují auta až do večera. My, kteří zde bydlíme, pak ale hledáme místo,“ sdělila Jiřina Nováčková.

Ta bydlí nedaleko Zborovské ulice. Odtud na toto téma přišel i dotaz pro starostu Pavla Pacala do jeho pravidelného internetového vysílání, kde odpovídá na dotazy obyvatel města.

„Zřejmě z důvodu zpoplatnění parkovišť v centru města se z naší ulice stalo záchytné parkoviště. O víkendu nebo prázdninách stojí na ulici auta pouze rezidentů. V běžných dnech však začíná peklo. Auta hned po ránu zaplní celou ulici. Stojí po obou jejích stranách, takže v této obousměrné ulici zbývá sotva místo na průjezd osobního auta jedním směrem. Když se v ulici objeví dodávka, jde o centimetry a jenom trneme, zda budeme mít zase odřená zrcátka,“ nastínil pisatel starostovi každodenní výjev ze Zborovské ulice.

Pacal vidí problém v lidech, kteří pracují ve středu města a dojíždějících do Třebíče z okolních obcí. „Mají pocit, že autem mohou zajet do centra a tam zadarmo parkovat. Na okraji města přitom mají záchytná parkoviště, téměř zdarma mají i městskou autobusovou dopravu, která stojí sto korun měsíčně. A ani to není využíváno,“ posteskl si starosta, který zároveň naznačil, jak město hodlá tyto potíže řešit.

„Nám nezbývá nic jiného, než že budeme postupně zavádět rezidentní zóny tak, aby tyto ulice byly pouze pro ty, kteří v nich bydlí. A ti, kteří dojíždějí za prací, budou buď využívat záchytná parkoviště, anebo se zkrátka musejí domlouvat a jedním autem jezdit vícero lidí. Největší problém je, že každý jede svým autem a pak všichni chtějí zaparkovat na osm až deset hodin v centru města, pokud možno zadarmo,“ prohlásil Pacal.

Podle něj je situace s takto parkujícími vozidly neudržitelná. „My je tedy budeme postupně z jednotlivých ulic vytlačovat. Veřejný prostor není od toho, aby si tam někdo odstavil své auto, když jede do práce, a tím znemožnil život v dané ulici,“ doplnil starosta.

Radnice už připravuje plán, jak tato slova splnit. Nebude to ale hned a ani není možné říct, ve kterých ulicích se modré čáry známé z větších měst objeví. „O rezidentních zónách město uvažuje, probíhá zpracování strategie. Je to běh na dlouhou trať, musí se zohlednit spousta věcí. Aktuálně není tato věc v takovém stadiu, abychom mohli říci, jak to bude probíhat nebo v jaké části města se bude začínat,“ sdělila mluvčí města Irini Martakidisová.

