Celý úsek ulice 9. května, od Podklášterského mostu až k rybníku Kuchyňka, dostane nový povrch. „To myslí vážně? Vždyť silnice je tam ještě docela k světu. Není to tedy žádná sláva, ale v Třebíči by se určitě našla jiná místa, která by si zasloužila nový asfalt více. Už teď doprava v Třebíči kolabuje a jestli se zavře tahle ulice, tak si nedovedu představit ty kolony,“ zhrozil se Patrik Janáček, když slyšel tu novinu.