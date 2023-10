Kolony aut, které se táhly Třebíčí po celé léto kvůli instalaci nových semaforů, mají řidiči stále ještě v paměti. Řada z nich proto volá po obchvatu , který by dopravu svedl mimo centrum. „Problém totiž je, že přes Třebíč vede jediná silnice. Při jízdě autem neexistuje alternativa, jak se dostat z jedné části na druhou, aniž by člověk aspoň částečně nemusel použít průtah. Hodně pomáhala spojka přes Poušov, jenže ta je teď zavřená. Takže kdo chce jet z Hájku do Boroviny, musí se ve špičkách obrnit trpělivostí,“ popsala Alena Slabá, která by uvítala, kdyby město už obkroužil léta plánovaný obchvat.

Smejkal vysvětluje, že memorandem chtějí vytvořit tlak na odpovědná místa. Aby se na obchvatu začalo rychle pracovat a aby bylo vidět, jak nám něm záleží,“ doplnil Smejkal.

Obchvat Třebíče: Zveřejnit verdikt ministerstva je předvolební boj, říká opozice

Autoři dokumentu se odvolávají také na radniční výzkum, podle nějž by z centra mělo díky obchvatu zmizet asi 6500 aut denně. Smejkal coby předseda OHK v souvislosti s tím upozornil i na známé spojené nádoby. „Stáním v kolonách promarníme spoustu času a peněz. A čas jsou peníze,“ uvedl šéf třebíčských podnikatelů.

O obchvatu hovořil i herec Miloslav Mejzlík při přebírání čestného občanství města Třebíče.

OHK se kvůli memorandu spojila s Energetickým Třebíčskem, které se angažuje ve výstavbě pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany, a firmami Klee, Yashica a Smart-plan. Kromě zlepšení dopravy v Třebíči argumentují zdravím občanů, bezpečností silničního provozu, rozvojem města, snadnějším transportem velkých dílů pro nové bloky jaderné elektrárny a ekonomickým impulsem, který do města přiláká další pracovní síly.

Předpokládaná trasa obchvatu Třebíče.Zdroj: Informační systém EIA

Signatáři se odvolávají na radniční čísla, berou tedy v úvahu variantu obchvatu, kterou prosazuje město. Ta má vést přes část Libušina údolí k Terůvkám a Albertu. Jenže proti tomu vystupuje spolek Obchvat Třebíče, který chce „velkou“ variantu obchvatu, vedoucí dále od Třebíče.

„Je pochopitelné, že OHK Třebíč a Energetické Třebíčsko podporují výstavbu obchvatu. Oběma těmto sdružením by na srdci měla ležet především tranzitní doprava, která je též v jejich prohlášení zmiňována. Ovšem v jejich vyjádření mi chybí především jednoznačná podpora skutečného, velkého obchvatu Třebíče, který by právě tranzitní dopravu řešil mnohem lépe než varianta přeložky silnice I/23 prosazovaná současným vedením radnice. To je pouze další průtah zastavěnými částmi a rekreačními oblastmi města,“ zamyslel se předseda spolku Jaromír Barák, který je zároveň opozičním zastupitelem.

„Pokud by OHK Třebíč a Energetické Třebíčsko vyslovily svoji podporu velkému obchvatu už v roce 2017, kdy vláda rozhodla o financování jakékoliv varianty obchvatu, který by ulehčil dopravu nadrozměrných nákladů do Dukovan, tak by se už velký obchvat podle mě mohl stavět,“ doplnil Barák.

Třebíčský obchvat by se měl začít budovat v roce 2025. Lidé se po něm zřejmě projedou o čtyři roky později.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář