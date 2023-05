Zajímavé kousky se mohou dostat do sbírek muzeí i díky darům od lidí. V Třebíči například v těchto dnech získali unikátní lidový kroj z Březníka.

Třebíčské muzeum získalo unikátní lidový kroj z Březníka. | Foto: poskytl Kraj Vysočina

Ženský regionální kroj darovala muzeu Marie Růžičková. Byl ušit pravděpodobně v poslední třetině 19. století a zachoval se ve velmi dobrém stavu.

Podívejte se: Třebíčští skauti slavili sto let od svého vzniku

Paní Růžičková ho získala darem od paní Gabriely Malé, která ho měla již po své pratetě z tatínkovy strany. Poslední majitelka ho nosívala při různých příležitostech jako sváteční oděv. Také ho měla na první oslavě dožínek v Březníku, které se konaly v roce 1958, kdy se v obci formovalo společenstvo místních žen, které bylo aktivní až do roku 2017.

Kroj tvoří:

– spodnice z modro-bíle pruhovaného kanafasu s okrajem nabraným do úzkého bílého plátěného pásku se zavazováním vzadu,

– červeno-bíle pruhované sukně,

– bílé plátěné zástěry s okraji tvarovanými do zoubků a ručně obšívanými drobnými obloučky,

– kabátek do pasu zvaný „jupka“ a bílý šáteček za pas.

Kromě šátku na hlavu a živůtku obsahuje všechny tradiční součásti kroje.

Kroj není jediným darem, který třebíčské muzeum v těchto dnech získalo. Mezi dalšími jsou rádio Big Ben Salon, porcelánový hrníček, dětské hračky v podobě ručně vyrobeného kovového kočárku, fotoalba ochotnického divadla v Třebíči, kresby na hudební motiv, minerály, čtyři soubory předmětů denní potřeby a věci z pozůstalosti rodiny Zaoralových v Přibyslavicích a rodiny Rousových v Okříškách. „Darovat něco do muzea nebo galerie se rozhodnou majitelé většinou proto, aby se předmět zachoval i pro budoucí generace včetně osobního příběhu, který se k němu váže,“ vyvětlil krajský náměstek pro oblast kultury Roman Fabeš.