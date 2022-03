Třebíčské muzeum shání fotografie starých kočárků. Máte je doma?

Muzeum Vysočiny Třebíč připravuje výstavu věnovanou dětským kočárkům. V souvislosti s tím prosí veřejnost o poskytnutí snímků ze soukromých alb. „Výstavou bychom rádi oživili vzpomínky nejen na dětství současných generací, ale i našich tatínků, maminek, dědečků a babiček. Zájem máme právě o takové fotografie, na nichž jsou dobře zachyceny dobové kočárky, a to až do osmdesátých let 20. století,“ uvedla edukátorka muzejních programů Eva Novotná.

Muzeum Vysočiny Třebíč shání snímky starých kočárků. | Foto: Se souhlasem Muzea Vysočiny Třebíč

Lidé mohou snímky nosit do depozitáře muzea v Kosmákově ulici, případně je posílat e-mailem do 2. května. Výstava začne o měsíc později.