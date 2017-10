Třebíčské muzeum nabídne prázdninový program

Třebíč – Prázdninový den se dá strávit všelijak. Lenošením, samostudiem nebo dnem v muzeu se zajímavým programem.

Spiderman, barman, princezna, ale i jahoda, citron a další ovoce přišli v neděli dopoledne na Karneval s klaunem Hopsalínem.Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Právě takový program si pro děti ve věku od devíti do dvanácti let připravilo místní muzeum. Prázdninový den v muzeu začíná ve čtvrtek 26. října v osm hodin a potrvá až do tři čtvrtě na tři. Poté bude následovat program Do muzea za ZONkou.

Cena za den je sto padesát korun, kapacita je omezena na patnáct dětí. Další informace a rezervace u paní Evy Novotné na telefonním čísle 568 408 897.