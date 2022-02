Pro hřiště loni hlasovala i Lucie Dvořáková, která neskrývá radost, že její volba nepřišla vniveč. „Určitě ho využijeme. Do Libušáku chodíme s malou často na procházky, a tak nám tam přibyde další cíl. Snad ale nezůstane jen u těch skluzavek. Určitě by to chtělo i pískoviště, nějaké prolézačky a lavičky na sezení. V tom zadání, pro které se dalo hlasovat na internetu, se myslím psalo i o lezeckých stěnách. To by určitě uvítaly starší děti,“ zamyslela se Dvořáková.