Silnice ve druhém největším městě na Vysočině loni pokryla řada piktogramů. Zobrazují cyklisty a dvě šipky. Jinde město nechalo namalovat pruhy u krajnice. Obě vodorovná značení upozorňují řidiče na zvýšený výskyt lidí jedoucích na kolech. „Byl kolem toho humbuk. Radnice vykládala, jak to pomůže cyklodopravě, a teď to opravdu rychle vybledlo. Když se podívám třeba na ulici Marie Majerové, tak tam už ta barva skoro slezla. Nevím, možná to má nějaký smysl. Když jedu autem a vidím, že je na silnici něco namalovaného, tak opravdu zbystřím. Ale aby to k něčemu bylo, musí to vydržet. Takhle město vyloženě vyhodilo peníze. Vždyť to stálo miliony,“ zamyslel se třebíčský řidič Jan Dvořák.