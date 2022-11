Třebíčská průmyslovka vzdělává budoucí opraváře elektrospotřebičů

Stále více se začíná projevovat odchod kvalitních opravářů do penze a nedostatek nových. Mladých, kteří by rozuměli domácím elektrospotřebičům, mnoho není – což je důvod, proč vznikl projekt „Naučíme vás to opravit“, do kterého se zapojila Střední průmyslová škola Třebíč (SPŠT).

Žáci se naučí opravovat domácí elektrospotřebiče. | Foto: Se svolením Jany Hedencové/Naučíme vás to opravit