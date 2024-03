Budova hlavní pošty v Třebíči je v dezolátním stavu. O tom Deník informoval již mnohokrát a vědí to hlavně sami Třebíčané.

„Ten barák je zkrátka na spadnutí. Když tam jdu, připadám si spíš, jako bych šla někam do vězení,“ povzdechla si Alena Slabá.

"Smutné je také to, že po té loňské reorganizaci nám v Třebíči zbyly jen dvě pobočky. A ani tahle, ani ta na Hájku není bezbariérová. Pro mě jako maminku s kočárkem je to problém. A co teprve pro vozíčkáře nebo staré lidi. Nechápu, jak to Česká pošta mohla nechat dojít tak daleko,“ podotkla dále mladá obyvatelka Třebíče.

Budova třebíčské pošty je v dezolátním stavu. Pošťáci z ní chtějí odejít

Česká pošta chtěla hlavní budovu v ulici Smila Osovského rekonstruovat, ale vše se zadrhlo. Nyní se chce stěhovat jinam a pomoc požádala město. K poslední schůzce došlo před několika dny.

„Na tomto jednání s vedením města byla popsána současná situace. Vzhledem k tomu, že jednání se současnými majiteli budovy jsou komplikovaná a nepřinášejí žádný posun v řešení současné situace, bylo dohodnuto, že Česká pošta za pomoci města Třebíče bude hledat novou vhodnou budovu pro pobočku pošty,“ sdělil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Ten zároveň doplnil, že Česká pošta bude třebíčské představitele také informovat o veškerých svých krocích, které v tomto ohledu podniká. Pošťáci si zjevně naplno uvědomili, do jaké situace nejen sebe, ale i Třebíčany dostali. Svědčí o tom fakt, že se jednání v Třebíči zúčastnilo nejvyšší vedení České pošty.