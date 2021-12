Kancelář pro vydávání karet dosud sídlila ve třetím patře radnice na Karlově náměstí. Nyní se přestěhovala vedle radnice do prostor bývalé směnárny. „Kancelář zde byla zřízena pro pohodlí i bezpečí žadatelů, kteří nebudou muset až do třetího patra a za současné epidemické situace se tak vyhnou setkání s větším počtem občanů na chodbách úřadu,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Otevírací doba kanceláře bude každé pondělí od půl druhé do pěti odpoledne a každou středu od osmi ráno do dvanácti hodin. Žadatelé budou muset kancelář navštívit pouze jedenkrát – a to pro vyzvednutí karty. Žádat o ni lze od 8. prosince elektronicky na adrese parkovacikarty.trebic.cz. „Tento nový webshop žadatelům umožní také provedení platby. Žadatel bude po schválení žádost a úhradě ceny informován o vyhotovení parkovací karty a e-mailem vyzván k jejímu vyzvednutí v kanceláři výdeje parkovacích karet. Parkovací karty nebudou vystavovány na počkání, proto je vhodné žádat v dostatečném předstihu,“ upozornila Martakidisová.

Kdo nemá internet, může o kartu zažádat také přímo v kanceláři. Ceny parkovacích karet se dle lokality v Třebíči pohybují od 300 do 10 tisíc korun ročně. Záleží na tom, zda žadatel v daném místě bydlí, zda zde má nemovitost anebo zda nespadá ani do jedné z těchto kategorií.