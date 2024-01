Sen všech dálkových plavců si hodlá splnit Andrea Klementová. Členka otužileckého Klubu ledních medvědů Třebíč a reprezentantka České republiky v zimním plavání se rozhodla přeplavat Lamanšský kanál. Úžinu mezi Anglií a Francií dosud přeplavalo pětadvacet Čechů, někteří z nich i opakovaně.

Třebíčská otužilkyně Andrea Klementová. | Foto: Se svolením Petry Klementové

Ti si ale až na jedinou výjimku udělali mezi přeplavbami alespoň rok pauzu. V případě Klementové tomu tak nebude. Ta obě přeplavby absolvuje letos v létě – nejprve ve štafetě a následně sama. „Ve štafetě bude celkem šest plavců převážně z Pardubic, z toho čtyři ženy a dva muži. To znamená, že každý poplave asi dvě hodiny. Což je pro Andrejku, která přeplavala Dalešickou přehradu, vcelku nic,“ sdělila manažerka plavkyně a zároveň její sestra Petra Klementová. „Proto je zajímavější přeplavba, kterou poplave sama za sebe v srpnu. Andrejce volal Jakub Valníček, který úžinu sám zdolal a má nyní pod křídly české přeplavby La Manchu. Prý se uvolnil srpnový termín přeplavby La Manche a jestli by neměla zájem,“ vysvětlila Petra Klementová.

VIDEO: na sjezdovce lyžovala v plavkách, pak třebíčská otužilkyně brala ceny

Její sestra si vzala několik dní na rozmyšlenou. „Přece jen je to už deset či více hodin ve vodě. Ke všemu v moři, kde nevíte, kam vás proud stáhne, kolik zbytečných kilometrů navíc naplavete, jaké bude počasí. Hlavní otázkou ale byly peníze,“ dodala Petra Klementová.

Třebíčská plavkyně je totiž vysokoškolská studentka, momentálně studuje v prvním ročníku. Peněz tedy nemá nazbyt. „Není to jen o těch dvou stech tisících za sólo přeplavbu. Musíme počítat i za startovné ve štafetě, tam to dělá třicet tisíc. Teď bude ještě mistrovství světa a Evropy, to je čtyřicet tisíc za každé. Plus téměř každý víkend závody po republice,“ nastínila manažerka s tím, že jedním z hlavních úkolů před plavbou z Anglie do Francie bude hledání sponzorů pro tuto akci.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Andrea Klementová z Třebíče zdolala Dalešickou přehradu. Uplavala devět mil

Zdroj: Deník/Milan Krčmář