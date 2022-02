„Já hrál na basu a zpíval v Tanečním orchestru Závodního klubu Závodů Gustava Klimenta v Třebíči. Kapelníky byli Walter Martínek a Ruda Syrový. Jezdili na nás dokonce lidi až z Jihlavy,“ připomněl téměř se slzami v očích Milan Kotík, jehož má většina pamětníků spojeného nejen s borovinskými koncerty, ale i divadlem. „Stoprocentně souhlasím s tím, aby se ta budova vrátila k původnímu účelu,“ řekl rozechvělým hlasem někdejší hudebník.

Jeho touha se zřejmě splní. Město Třebíč totiž hodlá „kulturák“ odkoupit od soukromého vlastníka. Ten získal celou budovu před dvěma desetiletími poté, co se borovinská továrna dostala do konkurzu, a udělal z ní prodejnu nábytku Jimina. „Máme eminentní zájem stát se vlastníkem bývalého kulturního domu v Borovině. Naší vizí je tento objekt uvést do provozuschopného stavu tak, aby tam kulturní aktivity mohly probíhat i nadále. Vidíme v tom obrovský potenciál,“ sdělil starosta Třebíče Pavel Pacal s tím, že menší místnosti by bylo možné využít například i pro sdílené kanceláře.

Kulturní dům v Borovině



Významná ukázka architektury společenského domu ve stylu pozdní moderny a s vlivy bruselského stylu.



Unikátně dochovaná stavba z přelomu 50. a 60. let koncipovaná jako součást vznikajícího sídliště zaměstnanců obuvnických Závodů Gustava Klimenta v Třebíči-Borovině.



Kromě velkého sálu, sálu pro loutkové divadlo a řady menších kluboven zde bývala také vyhlášená restaurace. I tu by město rádo obnovilo.

Návrat k původnímu účelu by neměl být problém. „Úpravy jsme tam téměř nedělali. Jen jsme spravili zázemí ve spodní části budovy,“ uvedl jednatel firmy Jimina Jiří Skřenek, který potvrdil, že ho město kvůli prodeji budovy oslovilo.

„Kulturák“ opravdu zůstal stejný jak zvenku, tak zevnitř. Současní majitelé dokonce zachovali i původní lustry či zajímavě řešené dveře. „Městský architekt se tam byl podívat a už se pracuje na zpracování prvotní studie, kterou dostanou k dispozici zastupitelé. Nějakou částku to stát bude, určitě ne malou, ale je to další dominanta Třebíče, se kterou je potřeba něco udělat. A město se rozhodlo, že k tomu přistoupí čelem,“ prohlásil Pacal.

V Borovině začínal své první divadelní krůčky například nedávno zesnulý Jiří Pecha nebo jeho kamarád Miloslav Mejzlík, známý z filmů a seriálů. Ani ten neskrýval své dojetí, když slyšel, že by kulturní dům zase mohl sloužit kultuře. „Ta zpráva mě strašně potěšila. My bydleli v Borovině, jako dítě jsem do kulturáku chodil na loutkové divadlo, jako mladík na odpolední čaje a začínal jsem tam divadelní kariéru. Moc rád vzpomínám třeba na hru Nebe na zemi, kterou režírovala Lea Sedlářová. Navíc tam bývalo plno kroužků nebo veliké plesy. Budu strašně rád, když se to podaří, a už teď se moc těším na zahajovací ples,“ zavzpomínal slavný Třebíčan.