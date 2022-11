Nohu z plynu. Riziko střetu se zvěří je na Vysočině vysoké, zejména u Třebíče

Podle místostarosty začnou práce na východní části. „Tedy v okolí Mrštíkovy ulice, která Nerudovu ulici protíná. Zde se bude pracovat v roce 2023. O rok později se stroje přesunou západněji, zhruba k ulici Úvoz a odtud po Znojemskou ulici. Udělat to celé najednou nelze, to by bylo nepředstavitelné,“ doplnil Janata.

Nerudova ulice měří asi půl kilometru. Město revitalizaci přichystalo po konzultaci s jejími obyvateli. Vzniknou zde nová parkovací místa, přibude i zeleň. „Přípravy probíhaly minimálně čtyři roky,“ doplnil starosta Pavel Pacal s tím, že celá oprava bude stát kolem třiceti milionů korun. O ty se město podělí s dalšími investory.

Zdroj: Milan Krčmář