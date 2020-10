„Jakoubek Matoušek se hlasitě hlásí světu, narodil se s mírami dvaapadesát centimetrů a 3660 gramů,“ informovala mluvčí nemocnice Jitká Mácová.

V současné době se i na porodní sály vztahují určitá opatření. „Nejdůležitější je dodržování hygienických doporučení a používání osobních ochranných pomůcek, jinak jede vše standardně,“ popsala mluvčí Mácová. Pokud to situace umožňuje, měla by rodička mít roušku nasazenou už při nástupu do nemocnice i během samotného porodu.

Časté dotazy se týkají také přítomnosti tatínků u porodu. „Ano, k porodům tatínkové mohou. Opět musí dbát na používání osobních ochranných pomůcek,“ potvrdila Mácová. Na sál se dostanou pokud nevykazují příznaky onemocnění covidu, jejich tělesná teplota nepřesahuje 37°C. Nasazenou rouška nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu pobytu v nemocnici je samozřejmostí.

Právě mít u sebe partnera v důležitý životní okamžik je pro mnoho nastávajících matek důležité. „Určitě bych u porodu svého partnera chtěla mít. Celé těhotenství se mi snaží pomáhat, absolvuje se mnou i nejrůznější kontroly. Doufám, že vláda přítomnost zase nezakáže. Přijde mi to hrozně nespravedlivé, že by jim byla upřená možnost být u něčeho tak důležitého, jako je narození vlastního dítěte,“ řekla nastávající matka Petra, která je na začátku devátého měsíce těhotenství.

Kromě toho, že jde o důležitý okamžik pro muže, může partner pomoci i rodičce. „Je důležité aby tam byl, u mého porodu mi byl partner hlavně psychickou podporou. A pokud člověk rodí jako já šestnáct hodin, tak se tam chvílemi i nudí. Hlavní je, aby tam muž chtěl být sám od sebe," doplnila matka Veronika.

„Klidně bych oželela možnost návštěv v prvních dnech po porodu, ale otce u porodu určitě ne,“ dodala těhotná Petra.

Třebíčská porodnice patří mezi vyhledávané, rodit sem jezdí i nastávající matky z jiných okresů. Ročně se v nemocnici v Třebíči narodí přes 1200 dětí.