Ten si jako hlavní úkol stanovil vytvořit na ORL stabilní zdravotnický tým. „To snad bude záležitostí maximálně měsíců. Následně péči rozšíříme. Nejeden zákrok, kvůli kterému by pacient musel putovat do jiné nemocnice, nyní budeme schopni provádět zde. Také na ambulanci budeme moci provádět více výkonů, ale zde jsme závislí na dalších investicích,“ dodal primář.

Rottenberg chválí špičkové vybavení, které má třebíčská nemocnice, a inovace, jimž její vedení otevírá dveře. „S kolegy chirurgy jsem se už dohodl na společném programu chirurgie štítné žlázy. Zapojení obou odborností by nám mohlo dát velkou konkurenční výhodu nad ostatními. Díky této novince budeme schopni přesahu do obou odborností například ve smyslu ošetření onkologicky postižených uzlin u nádorů štítné žlázy,“ uvedl dále primář, který by rád vytvořil i užší spolupráci se soukromými ambulantními lékaři. Podle něj to do nemocnice přivede více pacientů.

MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D.

Promoval na Masarykově univerzitě v roce 1994.

Téměř celý svůj profesní život pracoval na ORL klinice FN u sv. Anny.

Tři roky strávil také v Mater Dei Hospital na Maltě, další tři roky v Dorchesteru v jižní Anglii, kde zastával funkci konzultanta.

Otorhinolaryngologii se věnuje 28 let.