Je zvláštní jít okolo bazénu oblečený, a dokonce i v botách. V době odstávky je to však něco zcela běžného. Neznalý návštěvník by se rád zastavil, aby ten pocit vstřebal, ale při odstávce hraje roli doslova každá vteřina. „Probíhá totiž v rekordním čase. Máme na ni jen čtrnáct dnů, plánujeme ji s půlročním předstihem. Načasované to máme skoro na minuty, abychom provoz omezili co možná nejméně,“ vysvětluje ředitel Laguny Jiří Novák.

Azylový dům v Třebíči otevřel zahradu, hrály si v ní děti. Podívejte se

Podle něj jsou ale všechny postupy již dokonale nacvičené. „V této podobě začínáme už třináctou zimní sezonu. Pokud nenastane nějaký technický problém, máme to za ty roky už opravdu zmáknuté. Nic nás nepřekvapí,“ usmívá se Novák s tím, že nejdůležitější ze všeho je dodržovat postupy při čištění bazénů.

Jinak by totiž pracovníci aquaparku dopadli podobně jako člověk, který nechá mokré nádobí ležet na lince a vrátí se k němu až za několik dní. Jenže v případě bazénů by ten problém byl mnohonásobně větší. „Na nádobí se za tu dobu usadí prach, může na něm zaschnout vodní kámen. Pak se to mnohem hůř čistí. U bazénů je to stejné. Proto se bazén nikdy nevypouští úplně. Vždy v něm musí trocha vody zůstat,“ objasňuje ředitel.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Ve velkém plaveckém bazénu je nyní opravdu trocha vody poskytující dostatečnou vlhkost. Nádrž čeká na čištění, které se musí zvládnout co nejrychleji. „Celý bazén musíme udělat za jedno dopoledne. Takže na tom vždy pracuje deset lidí. Komplikované je to právě u velkého bazénu, kde byly použity obklady. U nerezu, který máme třeba u venkovního bazénu, je údržba mnohem jednodušší,“ dodává Novák.

Napouští se padesát hodin

Když se velký bazén napustí, pojme asi 2 500 kubíků vody. „Nemůžeme ho ale samozřejmě napouštět naplno. Mohlo by se totiž stát, že bychom z okolí stáhli tlak z vodovodního řadu. Většinou zabere asi padesát hodin, než je zase plný,“ upřesňuje šéf Laguny.

V jednom místě aquaparku budou práce probíhat i po čtvrtém září, kdy odstávka skončí. „Kompletně opravujeme parní kabinu. Ta má za sebou sedmnáct let provozu. Slyšíte tu sbíječku? To jsou hrubé bourací práce a ty se musí udělat teď během odstávky, tedy do neděle. V pondělí v šest ráno ale otevíráme pro veřejnost. Další práce na kabině proto poběží v nočním režimu. Když to ale bude aspoň trochu schůdné, něco uděláme dopoledne – ale tak, aby to neohrozilo návštěvní provoz a výuku plavecké školy,“ ukazuje Novák na vybourané stěny. Zedníci si ještě máknou, aby to do neděle stihli, ale na Laguně jsou na toto tempo zvyklí. „Naši chlapi jsou tady teď pořád, musí se hlídat časový plán. Do toho ještě provozujeme areál na Polance, ale zvládáme to. Na odstávce se každý den podílí deset našich lidí. A k tomu tu máme i externí firmy,“ sděluje Novák.

Okolo bazénu právě kráčí trojice dam. „Jsme instruktorky z plavecké školy. Zájem o ni je velký, vždyť máme jeden z nejhezčích bazénů široko daleko,“ usmívá se jedna z nich, Monika Prokešová.

Třebíč chce vylepšit kulturní dům Fórum, studie napoví jak

Ta se spolu s kolegyněmi Marcelou Mládkovou a Veronikou Velebovou na děti už těší. „U těch malých plavců je vždy prima vidět ten pokrok. A nejlepší je, když na plavání začnou chodit už od školky a pokračují tu až do páté třídy. To je pak opravdu znát. Jen je škoda, že covid teď plaveckou výuku tak poznamenal. A tak doufáme, že letos proběhne celý školní rok bez problémů,“ dodává Prokešová.

Díky odstávce je neobvykle klidné i okolí aquacentra. Tak klidné, že na trávě u venkovního bazénu spokojeně hopká zajíc. Když na svém panství spatří vetřelce, rozmrzele zastříhá ušima a dá se na útěk. Ještě pár dní si chce užívat klidu. Po neděli už mu zase nastanou horší časy – vysmýčená Laguna se otevře veřejnosti a chudák zajíc bude muset zalézt až někam k plotu.