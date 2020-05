„Deset dnů, které jsme na přípravu před zahájením provozu dostali, je samozřejmě málo. Už finišujeme, stihneme to, ale je to opravdu na knap,“ řekl Jiří Novák, ředitel Aquaparku Laguna.

Kapacitu každého bazénu a sauny najdou návštěvníci před vstupem. „Maximální okamžitá kapacita je tři sta lidí, což nám vrásky ani tak nedělá, protože nejsme tak velký areál. Provoz jsme tomu ale přizpůsobit museli,“ doplnil Jiří Novák.

Do největšího aquaparku na Vysočině, který leží v Jihlavě, budou moci zájemci zamířit až v sobotu 30. května. „Nejsme schopni krytou část bazénu připravit dříve. Jednak jsme měli vypuštěné bazény a za druhé se nám zaměstnanci vrátili do práce v pondělí 18. května,“ sdělil Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které jihlavský Vodní ráj provozují.

Příchozí, kteří v těchto dnech do jihlavského aquaparku dorazí, však budou ochuzeni o parní kabinu, divokou řeku, chrliče a mimo jiné také vodopády. „Řada atrakcí totiž nebude v provozu, kvůli tomu, že vytváří aerosol. To nařizuje ministerstvo zdravotnictví,“ informoval Martin Málek.

Venkovní část areálu plánují v Jihlavě otevřít 6. června v 10 hodin. „Pokud ale vláda nezmění pravidla pro provozování venkovních aquaparků a nenavýší kapacitu, tak je tu velký otazník. My máme kapacitu 2400 lidí a pokud by to mělo být, že nám tam pustí jenom tři sta lidí, tak to je pro nás ekonomicky a technicky velmi náročné a budeme zvažovat, jestli se nám to vůbec vyplatí,“ přemítal Málek.

Ani v pelhřimovském bazénu nestíhají otevřít hned v pondělí 25. května. „Bazén otevřeme 1. června. Co jsme zjišťovali v okolí, tak v ostatních bazénech jsou na tom stejně a někde otevírají dokonce i později,“ řekl Jaroslav Záběhlík z Technických služeb města Pelhřimova.

Na zahájení provozu budou naopak hned od pondělí připraveni v rodinném pensionu Klokočí v Kadově na Žďársku, kde provozují i restauraci. „Nejsme překvapeni tím, že se má v pondělí otevírat, takže jsme na to připraveni a budeme mít otevřeno. Navíc zahrádku už máme od 11. května otevřenou,“ poznamenal Martin Leskour, majitel pensionu Klokočí.

Už v pondělí navíc přivítají po dlouhé době první hosty. „Hlavní sezona nám začne od příštího víkendu. U nás je obvyklé, že v této době byly vyprodané převážně víkendy, ale jinak můžu říci, že objednávek na léto máme dost. Letos jich bude asi i více než jiné roky touhle dobou,“ pochvaloval si Martin Leskour.

V rámci uvolňování vládních opatření se v pondělí vrátí do škol nejen na Vysočině další děti. Jedná se o žáky prvního stupně, kteří se budou učit v maximálně patnáctičlenných skupinkách.