Když někdejší fotografka Deníku Michaela Vostalová začala učit fotografovat klienty center, která se na Třebíčsku starají o handicapované, vlastně netušila, jaké může čekat výsledky. Ty ale předčily veškerá očekávání.

Vernisáž výstavy fotografií handicapovaných Fotíme bez bariér. | Video: Deník/Milan Krčmář

Ukazuje to výstava, kterou lze navštívit v nezvyklé galerii v třebíčské Hálkově ulici. Na její vernisáži nebylo k hnutí – a samozřejmě na ní nechyběli ani samotní žáci Vostalové.

„Doufám, že jsem vás něco za tu krátkou dobu naučila. Ale co jste naučili vy mě a co se od vás chci učit nadále, je to, abych se na chvíli zastavila, naplno se radovala z přítomného okamžiku a uměla si říct, že se mi to povedlo. Protože to jsem od vás slyšela mockrát,“ poděkovala jim fotografka.

Práce s handicapovanými pro Vostalovou byla zajímavá v tom, že tito lidé vnímají svět přece jen trochu jinak než většina populace. Mají zájem o detaily, které jiní nevidí – díky čemuž pak dovedou objevit netradiční motivy nejen v realistickém, ale i abstraktním podání.

„Třeba tohle je práce Daniela. Jeho styl je naprosto charakteristický. Byla jsem v naprostém údivu, když jsem na našich prvních lekcích viděla, jak tvoří,“ ukázala fotografka jeden z příkladů v podobě obrazu plného světel a stínů.

Michaela Vostalová ještě pod dívčím jménem Hasíková působila v Deníku jako fotoreportérka. Později si zařídila ateliér a vydala se na soukromou tvůrčí dráhu.

S handicapovanými hodlá pracovat i nadále v rámci svého projektu Fotíme bez bariér. Vybrané fotografie lze zhlédnout v pop-up galerii vytvořené z bývalého obchodu s domácími spotřebiči v Hálkově ulici 340/5 každý čtvrtek od 14 do 17 hodin až do 25. ledna, případně po domluvě. Následně bude výstava putovat po Vysočině.