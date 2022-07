Jedním z nich byl i Jan Sejk. „Je škoda, že je to tam zavřené. Ve Slunečnici mi nejen chutnalo, ale hlavně to tam bylo rychlé. Člověk si vzal tác, vybral si, na co měl chuť a hned mohl jíst. Nebyl to ale žádný typický fast-food. Ty prostory byly hezké, vypadaly vážně jako v běžné restauraci,“ zavzpomínal Sejk, který vyslovil přání, aby se Slunečnice zase otevřela.