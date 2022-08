Pro Třebíčany to znamená ještě rok obtížného přístupu k přepážkám. „Nejenže už není přímo před poštou parkoviště jako dříve, ale ještě se musí jít po schodech. Člověk, který nese balík, se s ním projde od parkoviště u Delvity, to je nějakých dvě stě metrů. A pak s ním musí jít do patra. Pro starší lidi to určitě není nic příjemného,“ doplnil Jan Krátký.

V budově pošty je výtah, ale ten slouží pouze jejím pracovníkům. Hůře pohybliví lidé či matky s kočárky mohou použít tlačítko, kterým zaměstnance pošty přivolají do přízemí. „Osobně si to ale radši vyjdu nahoru, i když se mi trochu hůře chodí. Přijde mi trochu hloupé ty paní obtěžovat. Dokud jsem schopná se tam vyškrábat, tak se tam vyškrábu. Ale je pravda, že v 21. století by hlavní pošta měla být bezbariérová. Pak se nikdo nemůže divit, že spousta lidí radši používá pro posílání balíků soukromé dopravce,“ zamyslela se důchodkyně Marie Červenková.

Než se člověk dostane od vchodu k přepážkám, čeká ho celkem osmadvacet schodů. Problém ale není jen s vnitřkem budovy. Ani zvenku totiž podle Třebíčanů už nepůsobí příliš reprezentativním dojmem. Na řadě míst opadává omítka, dřevěné okenní rámy jsou popraskané, na střeše nad křižovatkou směrem k Jejkovské bráně dokonce vyrostl keř. „Ten by tam mohli nechat i po té modernizaci, pokud k ní vůbec někdy dojde. Zeleň na střechách je teď přece v módě,“ glosoval neutěšený stav Jan Krátký.

Opětovné pozdržení modernizace budovy se nelíbí ani vedení města. „Česká pošta nás pravidelně informuje, co s hlavní poštou zamýšlí. Na posledním jednání nás ujišťovali, že vše bude hotové k prvnímu září. A najednou nám sdělili, že se to zase změnilo. Jsem z toho hodně rozladěný,“ prohlásil starosta Pavel Pacal.

O BUDOVĚ POŠTY



Budova hlavní třebíčské pošty je stará zhruba 120 let. Česká pošta ji prodala minulý rok soukromému vlastníkovi.



Poté Česká pošta uvažovala, že by svou hlavní pobočku přestěhovala buď do bývalého obchodního domu MANA na západní straně Karlova náměstí, později uvažovala i o bývalém sídle České spořitelny na východní straně náměstí.



Nakonec se ale rozhodla zůstat ve stávající budově, byť v nájmu.



Podle mluvčího České pošty Iva Vysoudila má mít zmodernizovaná budova provoz v přízemí s osmi přepážkami.