Pruknerovi se nelíbí, že město nabídlo konstrukci možným zájemcům z celé republiky. „Je mi jasné, že ten most nemůže zůstat na původním místě. Jde mi ale hlavně o to, aby zůstal na Třebíčsku nebo přímo v Třebíči. Přál bych si, aby sloužil i nadále. Třeba jako lávka na cyklostezce,“ nastínil znalec vojenské historie jeden z nápadů.

Tyto skupiny jsou uzavřené jen pro členy. Tím je ale i Prukner. „Tohle je třeba zubař z Plzně, který kšeftuje s vojenskou technikou. A tady je vidět, že most chtějí rozdělat,“ podotkl badatel a ukázal i jeden z příspěvků. „Našel by se někdo, kdo by se ujal poloviny? Já bych měl zájem, stačilo by mi i deset metrů,“ citoval Prukner jednoho z diskutujících.

On sám provozuje na internetu takzvané Virtuální muzeum města Třebíče, kam dává různé historické fotografie či třeba upozorňuje na různá zajímavá data z třebíčských dějin. Sledují ho tisíce lidí. „Mé muzeum je sice virtuální, ale kdybych měl oficiální spolek, hned bych o most zažádal. Dokonce bych měl i místo, kde by konstrukce byla uskladněná, a dopravu bych si byl schopen zařídit zadarmo. Hlavně, když zůstane v blízkosti a pokud možno zrekonstruovaná,“ přál by si Prukner. „Třeba v Hradci Králové mají Baileyho most o dvojnásobné délce a s dvojitou konstrukcí. Zrekonstruovali ho za osmnáct milionů. Podobně opravili most téhož typu i ve Znojmě,“ doplnil dva příklady.

Baileyho mosty v Třebíči



Ten z Poušova byl v natolik špatném stavu, že byl tři čtvrtě roku uzavřený pro auta. Město jej před několika dny demontovalo.



Ten z Polanky je v lepším stavu, ale na rozdíl od poušovského je svařovaný. Z hlediska historiků je cennější poušovský, který byl spojován šrouby.



Konstrukci těchto mostů vynalezl britský inženýr Donald Bailey za druhé světové války. Do Třebíče se dostaly krátce po ní.

Podle starosty Třebíče Pavla Pacala je most ve velmi špatném technickém stavu. „Je potřeba vyvrátit iluzorní představu, že most použijeme někde jinde na řece Jihlavě. Využít ani nelze, protože nám to Povodí Moravy zkrátka nedovolí kvůli stoleté vodě,“ vysvětlil starosta s tím, že právě proto město oslovilo ty, kteří by o most mohli mít zájem z hlediska historického.

„Chceme, aby byl zachován jako ukázka vybavení z druhé světové války. Nabídli jsme jej proto muzeím či spolkům, které se zabývají vojenskou historií. Část mostu bychom taky rádi zrekonstruovali a umístili do Poušova k chystanému mostu, aby vzpomínka byla zachována,“ dodal Pacal.

Most váží jednadvacet tun a jeho přeprava nebude úplně snadná. „Některé části půjdou rozebrat, některé se asi budou muset rozříznout. Budeme preferovat toho, kdo konstrukci využije v co možná největším celku. Aktuálně se nejslibněji vyvíjí spolupráce s Leteckým muzeem Koněšín. To spolupracuje s Muzeem Vysočiny Třebíč na nové expozici,“ uvedl dále starosta.

Video: Sběratelé vojenské techniky diskutují o tom, že by si most z Poušova rádi vzali.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

S Leteckým muzeem Koněšín se Deníku nepodařilo spojit a ředitel Muzea Vysočiny Třebíč Michal Zábrš o ničem zatím neví. „Oficiálně s námi nikdo nejednal. Je ale možné, že někdo z kolegů se na využití mostu dotazoval,“ sdělil Zábrš s tím, že v tuto chvíli žádné podrobnosti nezná.

V blízké době čeká podobný osud i druhý Baileyho most na třebíčské Polance. Ten je podle starosty v lepším stavu. „Uvažovali jsme, že malou část z něj bychom použili na cyklostezku u Klapůvky. Tento most je ale na rozdíl od toho v Poušově svařovaný, takže by se musel rozříznout,“ objasnil Pacal.