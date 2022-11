Když se Věra Zemanová dozvěděla, že cukrárna v Kotlářské ulici skončí, zarazilo ji to. „Viděla jsem něco na facebooku. Prý se ten dům prodává a cukrárna tam byla roky v nájmu. Chodila jsem tam leta pro zákusky. A když jsme v práci mívali nějakou oslavu, vždy jsem tam objednávala chlebíčky a ty jejich vyhlášené svatební koláčky,“ reagovala Zemanová.

Dlouholetá zákaznice se ale podle vedoucí cukrárny Dany Kuchaříkové nemusí obávat. „Lidé se k nám už chodí docela hodně ptát, jak to s námi bude. Tenhle dům se prodává, ale my se přestěhujeme na Starou poštu, dřív se těm prostorám říkalo Palačinkárna. Také tam dřív bývala cukrárna. Podle všeho se tam přemístíme v únoru nebo v březnu příštího roku, a to i s výrobnou zákusků a chlebíčků. Ta bude místo Bylinek,“ vysvětlila Kuchaříková.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Jak Kotlářská ulice, tak Stará pošta se nacházejí v těsné blízkosti východní strany Karlova náměstí. Obě místa dělí asi minuta chůze. Stará pošta je rozlehlý zadní trakt v jednom z domů na náměstí lemovaný malými krámky s rukodělnou výrobou či drobným zbožím. Dvoraně vévodí vysoká historická pavlačová budova, v jejímž přízemí se dřív nacházela zmíněná Palačinkárna.

Cukrárna V Uličce je v Kotlářské ulici od 90. let minulého století.



Stojí asi sto metrů od Karlova náměstí.



Zda se název „V Uličce“ zachová i po přestěhování, když na Staré poště žádná ulička není, zatím není jasné.

Celý komplex Staré pošty patří městu. To zde nyní Cukrárně V Uličce pronajme prostory na dobu neurčitou. „Máme tam volné prostory a Cukrárna V Uličce se o ně přihlásila. Rada města nájem schválila. Jsme rádi, že tato velmi oblíbená cukrárna v Třebíči nekončí a zůstane v centru města,“ informoval starosta Pavel Pacal.

Tuto zprávu uvítala i Věra Zemanová. „Spadl mi kámen ze srdce. V Třebíči je dost cukráren a kaváren, ale tahle je zkrátka osvědčená. Stará pošta je dobré místo, chodí tam dost lidí. Ta Palačinkárna navíc mívala i venkovní stolky, což V Uličce nebylo možné. Tak tam třeba v létě budou mít i posezení pod slunečníkem. Lidé by to určitě uvítali,“ zamyslela se obyvatelka Třebíče.