Korejské město Gyeongju (také psáno jako Kjongdžu) bude cílem listopadové cesty třebíčského starosty Pavla Pacala a jeho kolegů. Sídlí v něm i firma KHNP, která patří mezi trojici společností zahrnutých v tendru o výstavbu pátého, případně i šestého bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

„Město Třebíč je od jara letošního roku spřáteleným městem Gyeongju. Jeho zástupci Třebíč již dvakrát navštívili, nyní jsme obdrželi oficiální pozvánku k návštěvě jejich města. Považujeme za vyjádření slušnosti toto pozvání přijmout a návštěvu oplatit,“ uvedl starosta.

Gyeongju je stejně jako Třebíč zapsané na Seznamu Unesco. „Je to nejstarší jihokorejské město, které bylo po staletí hlavním městem. My tam poletíme na jejich podzimní oslavy spojené se zápisem. Zároveň budeme hledat další oblasti spolupráce. Je totiž velká míra pravděpodobnosti, že KHNP bude v našem regionu v nejbližších desítkách let působit,“ doplnil Pacal s tím, že tato společnost na Třebíčsku už několik let podporuje různé spolky. „Včetně hokejistů, nemocnice a neziskového sektoru,“ dodal starosta s tím, že pomáhat neziskovým třebíčským organizacím jezdí i studenti z univerzity v Gyeongju.

Podle Pacala platí hostitelská země veškeré výdaje související s návštěvou, hosté si hradí pouze dopravu. Do Jižní Koreje se z Třebíče kromě starosty chystají ještě místostarostové Miloš Hrůza a Pavel Janata, tajemnice městského úřadu Jaromíra Moudrá, vedoucí kanceláře vedení města Ivana Cahová, mluvčí Irini Martakidisová a tlumočnice Kateřina Lee.