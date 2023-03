/VIDEO/ Vydá-li se člověk z třebíčského Karlova náměstí na jakoukoli stranu, do deseti minut přijde do míst plných zeleně. Zdejší parky a lesoparky protkané cestičkami jsou častým cílem vycházek – a to už od konce 19. století, kdy je začal zřizovat tehdejší okrašlovací spolek. Město nyní představilo plán, jak tuto zeleň ještě více rozšířit. Podle opozice je však plán jedna věc a realita jiná.

Třebíč je výjimečná množstvím zeleně, město s ní má nyní velké plány | Video: Deník/Milan Krčmář

Starosta Pavel Pacal poukázal na to, že Třebíč protínají různé pásy zeleně. „Ty zasahují z vnějších oblastí dovnitř města. Tvoří souvislé zelené pruhy, kterými se město dá bez problémů projít. Když jsme se na to podívali s odborníky, říkali, že je to unikátní. Žádné město prý nemá tolik zelených záseků do centra,“ uvedl starosta.

Třebíč plánuje vytvořit takzvaný zelený prstenec. „Chceme hledat místa, kde zeleň byla a teď už není, ale mohla by se tam vrátit. Chceme tipovat i místa, která připravíme na dobu, kdy se začne stavět obchvat města. Tehdy bude jeho zhotovitel muset za některé části, kde stromy zmizí, udělat náhradní výsadbu. My chceme mít tato místa smysluplně připravená. Zkrátka aby stromy nesázel někde nahodile, čímž si splní svou povinnost. My naopak řekneme, kde by se nám zeleň hodila, aby vše zapadalo do nějakého celku,“ vysvětlil Pacal.

Právě při zmínce o obchvatu ale zpozorněl opoziční lídr Jaromír Barák. Zatímco radní počítají s malým obchvatem, který protne část Libušina údolí v jižní části Třebíče, opozice chce obchvat velký. Ten by obkroužil město z větší vzdálenosti. „Zelený prstenec je hezká záležitost a náhrada stromů taky. Jenže ta údolí zůstanou na svých místech, nikdo je nepřestěhuje. Jsou nenahraditelná jakoukoliv výsadbou. Takže v případě malého obchvatu výsadba zdejší stromy nenahradí. V případě velkého by to nebylo tak citelné,“ upozornil Barák.

Bude na nové stromy místo?

Podobně hovořil i Patrik Janovský z třebíčské Boroviny, kterou by malý obchvat částečně oddělil od zbytku Třebíče. „Pokud se budou sázet stromy, které zmizí v souvislosti s výstavbou malého obchvatu, tak je otázka, kde se budou sázet nové. V Třebíči je zeleně spousta a je to jen dobře. Ale dost obtížně si dokážu představit, když zmizí třeba tisíc či více stromů. Bude na ty nové vůbec někde místo? Stačí si vzpomenout na to, jaké byly dohady, kolik má být stromů na Karlově náměstí. A to se jednalo jen o několik desítek. Do výsadby budou mluvit třeba i památkáři, síťaři a další,“ zamyslel se Janovský.

Zelený prstenec se líbí Kláře Nejedlé. „Samozřejmě, že je to fajn myšlenka. Třebíč je jedním z nejzelenějších měst v republice, a pokud se o zeleni uvažuje takto dopředu, je to jednoznačně dobře. Ráda se procházím těmi zpola utajenými cestičkami třeba v Libušině údolí nebo v sadech pod nemocnicí. Ale například moje maminka už hůř chodí a nedostane se tam. Určitě by bylo dobré nějak je zpřístupnit i špatně pohyblivým,“ podotkla mladá žena.

To ale podle starosty není úplně jednoduché. Třebíč je totiž velmi kopcovitá. „A kde jsou prudké stráně, tam to nevyřešíme tím, že postavíme nějaké schody. Pro imobilní je v Třebíči bohužel prakticky nemožné ve stráních vybudovat něco, co by pro ně bylo průchozí. Spíš se tedy nabízí možnost propojit místa podél řeky,“ nastínil Pacal.