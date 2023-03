Závory v původním termínu by uvítala Lucie Havlišová. Za předpokladu, že by fungovaly. „Snažila jsem se ve středu zaplatit u automatu kartou, jenže mi na ni nereagoval. A s kamarádkou nám nechtěl vzít ani drobné. Vyřešily jsme to nakonec tím, že jsme po půl hodinách odbíhaly. Ty jsou totiž zdarma. Ceny samotné už radši komentovat nebudu,“ okomentovala.

Na závory je podle svých slov zvyklá. „Nevadily by mi. Klidně ať tady jsou. Člověk i přesněji uvidí, jak je parkoviště zaplněné. Problém by byl, pokud by nefungovaly ani ty,“ zvažovala Havlišová.

Spolu ze závorami přibude i nový parkovací systém. Jejich přidání oddálilo počasí „Termín se prodloužil, protože mrzlo. Zhotovitel zároveň narazil v zemi na sítě, které tam být vůbec neměly,“ vysvětlila zdržení mluvčí města Irini Martakidisová.

A dodala, že nově by se řidiči měli se závorami potkat 28. března. „Do té doby to pojede klasicky, jak jsou zvyklí. Poté ještě nějakou dobu potrvá testovací provoz. Je potřeba ozkoušet různé režimy, které systém bude mít. Pro veřejnost pak naplno všechno poběží od dubna,“ předeslala Martakidisová.

Závory ušetří čas strážníkům

Proti závorám není přímo ani opoziční lídr Jaromír Barák. „Budou lépe hlídat vjezd a výjezd aut. Když to tedy bude fungovat. Mohlo by to ušetřit také práci městské policii, když strážníci dohlíželi, jestli někdo neparkuje bez placení. Teď už tam dát auto nepůjde. Je v pořádku mít závory na vjezdu i výjezdu,“ uvedl třebíčský zastupitel. A doplnil, že minimálně na Komenského náměstí měly být závory už dávno. „Zbytečně se tam v minulosti utrácely peníze za jiné systémy,“ podotkl Barák.

Bez chystaných změn by se naopak obešla řidička Lenka Matoušková. „Tady v Třebíči na závory nejsme příliš zvyklí. Takže si na jejich fungování budeme muset postupně navyknout. Mně nevadí si dojít k automatu. Nejsem si jistá, jestli ta změna ušetří řidičům nějaký čas. Třebíč není Brno, kde je mívají běžně. Tam se s nimi setkávám nejčastěji,“ řekla Matoušková.