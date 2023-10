/VIDEO/ Ani silný vítr nepokazil Den otevřených dveří na zámku v Třebíči. Představily se tam neziskové organizace, které předvedly módní přehlídku, kabaretní vystoupení či folklorní tance. Přístupné byly i expozice Muzea Vysočiny Třebíč.

Den otevřených dveří na zámku v Třebíči nabídl divákům módní přehlídku, kabaretní vystoupení či folklorní tance. | Video: Deník/Milan Krčmář

Pánové v krojích si v rychlém sledu přehazují z hlavy na hlavu černé klobouky. Pak se otočí, vezmou do kola tři dámy, které si dosud podupávaly do rytmu, a zvednou je vysoko nad hlavu. Den otevřených dveří na třebíčském zámku je v plném proudu a soubor Bajdyš předvádí to nejlepší ze svých horáckých tanců.

V sobotu 7. října se na celé Vysočině otevřely nejen ateliéry, ale i Muzeum Vysočiny, které v třebíčském zámku sídlí. Takže zatímco někteří návštěvníci procházejí rozlehlé prostory bývalého valdštejského sídla, jiní dávají přednost kulturnímu programu. O ten se kromě Bajdyše částečně starají i členky spolku Míša a Míša, které nádvoří přeměnily na improvizované módní molo a za tónů francouzských šansonů nyní přenášejí všechny přítomné do Paříže třicátých let. „Všechny dámy mají kloboučky, protože vyjít tehdy bez něj, to by bylo velké faux pas,“ upozorňuje konferenciér Jaroslav „Krtek“ Truksa.

Krtek je jednou z tváří tohoto spolku, který v Třebíči pomáhá handicapovaným. Další je Michal Kalenda, jednoruký výtvarník, jenž módní přehlídku uzavírá – a zároveň otevírá druhou část představení. Hudba se mění a lidé vidí, že se během produkce Michala Kalendy modelky bleskově stačily převléct a nyní před ně předstupují s kabaretním vystoupením. Jeho součástí je i hra s deštníky, jenže ty rychle vezmou za své. Silný vítr některé z nich trhá a modelky tancují jen s rukojeťmi, z nichž trčí dráty. Dámy to ale nijak nevyvádí z míry, jedou přesně podle nacvičené choreografie. „Teda, tomu musím zatleskat. Tohle by možná rozhodilo i profíky, ale jim to vůbec nevadí,“ říká uznale Petr Holub, který na zámek přišel s přítelkyní.

Oba jsou ze dne otevřených dveří nadšení. „Líbili se nám tanečníci z Bajdyše i děti z Bajdyška. A samozřejmě i Míša a Míša. A já osobně jsem nikdy nebyla v muzeu na zámku, překvapilo mě, kolik je tam toho k vidění,“ neskrývá nadšení Holubova partnerka Jitka.

Děti ze souboru Bajdyšek předvedly podobné představení jako jejich starší kolegové a nyní se zájmem sledují kabaretní vystoupení. Dohlíží na ně vedoucí souboru Šárka Nohová, která je na své malé svěřence náležitě hrdá. „Jsou moc šikovní. V Bajdyškovi máme děti od čtyř let. A já jsem v Bajdyši určitě už dvacet, spíše pětadvacet let. Když jsem poprvé vystupovala, byla jsem podobně malá jako ony,“ usmívá se taneční vedoucí.

Hudba se postupně ztišuje, modelky ze spolku Míša a Míša se klaní a nic si nedělají z poryvů, které už nemají daleko k vichřici. Vítr právě zadul natolik silně, že nádvořím poletuje množství informačních letáků, které se jen zvolna snáší k zemi.

Letáků je opravdu hodně – a to z toho důvodu, že ve stáncích na nádvoří se prezentuje řada třebíčských neziskových organizací. Den otevřených dveří se totiž koná spolu s akcí Kde fondy EU pomáhají. A ty pomohly nejen stamilionovou dotací při opravě třebíčského zámku, ale i mnohem menšími částkami třebíčským spolkům. Koneckonců, Míša a Míša i Bajdyš s Bajdyškem mezi ně také patří – jen místo toho, aby jejich členové stáli ve stáncích, představili se kulturním programem.

Ten v podobě kabaretního vystoupení právě končí a obecenstvo má opět chvíli na to, aby si mohlo prohlédnout zámecké prostory. A také na chvíli uniknout větru. Ten škodolibě žene letáky po nádvoří a za nimi běží pracovníci muzea – musejí je posbírat, protože za chvíli začíná další část programu.