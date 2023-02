Dodala, že v blízkosti leží sběrný dvůr. „Odpad patří sem. Je to opravdu kousek Někdo to snad dal mimo naschvál,“ podotkla Martakidisová s tím, že ve městě obvykle řeší maximálně pytle s odpadky vyhozené do parku, lesa či na jiná veřejná prostranství.

Není to letos poprvé, co okresní město řeší černou skládku. Na začátku roku měli s vyvezenou sutí problém v Pelhřimově. „Je běžné, že je nepořádek v okolí kontejnerů. To řešíme domluvou. Takový rozsah v okolí Pelhřimova je však vzácný. Navíc bude nákladnější na likvidaci. Proto by to měl odklidit ten, kdo za to může. Hrozí mu i pokuta,“ řekl v lednu Deníku vedoucí životního prostředí Josef Slavětínský.