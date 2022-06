Třebíč vybuduje na Dělnickém náměstí přes dvacet parkovacích stání

/VIDEO/ Dělnické náměstí v Třebíči-Borovině projde významnou proměnou. Uvítají ji zejména motoristé, kterým zde přibude dvaadvacet nových parkovacích stání. Nyní se zde totiž parkuje na chodnících. Úřady to sice tolerují, dopravní situace je tu ale mnohdy i tak poměrně nepřehledná. „Na chodnících tu auta běžně stávají, jsou tam namalovaná i parkovací místa. Tato podélná stání zde ale oficiálně neexistují. My chceme parkování vyřešit tak, že posuneme chodník blíže k domům. Tím zde vzniknou regulérní stání, a to dokonce kolmá,“ vysvětlil místostarosta Pavel Janata.

Třebíč, Dělnické náměstí, parkování. | Video: Milan Krčmář