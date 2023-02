Navrátil: Já su z Třebíče.

Vetchý: Vážně? Já to tam znám.

Navrátil: Ale vy jste taky tam odněkad. Máte takovou tu melodii…

Vetchý: Jestli znáte Okříšky…

Navrátil: Okříšky! No to je kousek! Patnáct kilometrů!

Vetchý (s úsměvem): No je… Moc vám děkuju. Na shledanou.

Inu, Třebíč a Okříšky jsou zkrátka světové.

Vše, co je ve mně, mám z Třebíče. Říká čestný občan města, herec Navrátil