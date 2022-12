FOTO: V Třebíči otevřou příští týden velké parkoviště, má odlehčit centru města

Zhruba sto sedmdesát míst nabídne parkoviště v Hrotovické ulici v Třebíči. Plocha vznikla mezi areálem První brněnské strojírny a železniční tratí. Její zadní část využijí i autoškoly jako cvičiště. Měla by sloužit hlavně jako záchytné parkoviště pro lidi dojíždějící do Třebíče za prací. Na parkovišti by měli nechat auto a dál pokračovat městskými autobusy. Radnice si slibuje, že se tak uleví přetíženému centru.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Na parkovišti zatím parkují auta zaměstnanců stavebních firem. Od 7. prosince bude k dispozici veřejnosti. | Foto: Deník/Milan Krčmář