I seniorce Ludmile Válkové se svítící jeleni, labutě či medvědi líbili. Na rozdíl od Pokorné už ale trochu pochybuje, zda se to s výzdobou letos nepřehnalo. „Bylo to hezké, to určitě ano. Nejen ta svítící zvířata, ale i veškerá výzdoba na veřejném osvětlení nebo třeba na železničním mostě. Ale teď jsem od kamarádky slyšela, že o tom mluvili na zastupitelstvu. Prý zaznělo, že to všechno vyšlo na pět milionů korun. To už je opravdu moc. Pokud by to mělo stát tolik i v příštích letech, byla bych raději, kdyby se to omezilo,“ zamyslela se Válková.

Na zasedání zastupitelstva toto téma otevřel zastupitel Jaromír Barák, který je předsedou opozičního hnutí Třebíč Občanům! (TO). „Bylo použito osvětlení, které město nakoupilo v hodnotě více než pět milionů korun. A uváděny přitom byly jen nějaké dva miliony korun. Otázka tedy je, kolik stálo všechno to, co jsme v Třebíči viděli více než měsíc,“ skutečně uvedl Barák.

Ten zároveň chtěl, aby o ceně vánočního osvětlení diskutovali zastupitelé v samostatném bodě. Později žádal, aby finanční a kontrolní výbory zastupitelstva prošetřily veškeré smlouvy na osvětlení či zda město postupovalo jako dobrý hospodář. Tyto návrhy ale neprošly.

Starosta Pavel Pacal jakékoli pochybení odmítá. „Těch pět milionů, které zmínil kolega Barák, je částka za čtyři roky dozadu. On si k tomu vyžádal veškeré smlouvy, jejichž částky pak sečetl. Ale v té citované větě pak už neuvedl, že to bylo za čtyřleté období,“ vysvětlil Pacal s tím, že pro letošek platí už dříve uváděné částky. „Tedy dva a půl milionu korun za vánoční výzdobu a dvaasedmdesát tisíc korun za elektrickou energii,“ doplnil starosta.

Jaromír Barák si ale stojí na svém. „Už v prosinci jsem na městě žádal podklady, které by jasně řekly, co to všechno stálo. Ale byly zmatečné, jsou pravděpodobně neúplné a nepřesné. Obdobné informace jsou poskytované i veřejnosti. Určitě to stálo víc, než starosta tvrdí,“ nezměnil názor Barák.

Jana Pokorná dosud nepřemýšlela nad tím, kolik peněz město za výzdobu asi zaplatilo. „Určitě by to nemělo být za nějakou extrémně závratnou sumu, ale na druhou stranu si nemyslím, že by to město mělo nějak omezovat. Většině lidí to dělá radost, navíc se do Třebíče jezdili dívat na vánoční výzdobu dívat i návštěvníci z jiných měst. Ať to ale ty výbory klidně prozkoumají. Lidi ale podle mě budou stejně chtít, aby tu ta výzdoba zůstala i v dalších letech. I když třeba v trochu omezené podobě,“ podotkla Pokorná.